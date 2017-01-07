07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul kar yağışı etkinlikler iptal Devlet Tiyatrosu
KÜLTÜR-SANAT

İstanbul'da bazı etkinlikler iptal edildi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmesi beklenen oyunların iptal edildiği açıklandı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 19:46:57 Güncelleme: 19:48:04 AA

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı etkinlikler iptal edildi.

İstanbul Devlet Tiyatrosundan (İDT) yapılan açıklamada, yarın sahnelenmesi planlanan tüm oyunların iptal edildiği duyuruldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İDT gişelerinden sadece Küçükçekmece DT Sahne gişesi ile ve Üsküdar Tekel Sahne gişesinin saat 10.00-15.00 arası açık olacağı bildirildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesince Kadıköy Süreyya Operası'nda yarın sahnelenmesi planlanan "Kitap Kurdu ile Can Haylazlara Karşı" temsili de olumsuz iklim koşulları nedeniyle ertelendi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
'Ernani' 170 yıl sonra İstanbul'da sergilenecek
KÜLTÜR-SANAT

'Ernani' 170 yıl sonra İstanbul'da sergilenecek
İstanbullu TÜYAP Kitap Fuarına akın etti
KÜLTÜR-SANAT

İstanbullu oraya akın etti!
Bilmediğiniz yönleriyle tarihi not tutan The Simpsons
KÜLTÜR-SANAT

Meğer her sahnesi gizli mesaj doluymuş!
2. Dünya Savaşı denince akla gelen o filmler...
KÜLTÜR-SANAT

2. Dünya Savaşı'nı anlatan en iyi 10 film
Anonim Hanım'dan "Dilaltı" raflarda
KÜLTÜR-SANAT

Anonim Hanım'dan "Dilaltı" raflarda

Haftanın filmleri
KÜLTÜR-SANAT

Haftanın filmleri
2. Dünya Savaşı denince akla gelen o filmler...
KÜLTÜR-SANAT

2. DÜNYA SAVAŞI'NI ANLATAN EN İYİ 10 FİLM
Dünyaca ünlü aktör yatağında ölü bulundu!
KÜLTÜR-SANAT

DÜNYACA ÜNLÜ AKTÖR YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU!
Haftanın filmleri
KÜLTÜR-SANAT

HAFTANIN FİLMLERİ
Bilmediğiniz yönleriyle tarihi not tutan The Simpsons
KÜLTÜR-SANAT

MEĞER HER SAHNESİ GİZLİ MESAJ DOLUYMUŞ!
Filmlerdeki hatalar
KÜLTÜR-SANAT

O HATA SEYİRCİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI!
13 yaşındaki kahraman tartışılıyor
KÜLTÜR-SANAT

13 YAŞINDAKİ KAHRAMAN TARTIŞILIYOR