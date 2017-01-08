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KÜLTÜR-SANAT

"En büyük müze"de insanlık tarihine yolculuk

08 Ocak 2017 Pazar, 12:24:35 AA

Türkiye'nin "en büyük müzesi" unvanını alan Şanlıurfa Müze Kompleksi, tarihi eser, canlandırma ve imitasyonlarla ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor

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    Şanlıurfa'da 1,5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve Türkiye'nin "en büyük müzesi" unvanını alan Şanlıurfa Müze Kompleksi, ziyaretçilerine insanlığın ilk çağlarından günümüze kadar uzanan serüvenini, tarihi eser, canlandırma ve imitasyonlarla görme imkanı sunuyor.

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    Balıklıgöl yakınında 200 dönümlük alana inşa edilen Şanlıurfa Müze Kompleksinde teşhir edilen eserler, kronolojik düzende, ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla ziyaretçilerine adeta "o dönemde yaşıyormuş hissi" uyandırıyor.

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    Yüzlerce insan ve hayvan figürünün işlendiği oyma taşlar, mezarlıklar ve kitabelerin bulunduğu Arkeoloji Müzesi, ziyaretçilerini adeta tarihsel süreç içinde yolculuğa çıkarıyor.

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