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"Müzemizin en dikkat çeken özelliği, Türkiye'de alan olarak en büyük müze olması. Bir diğer özellik ise burada 75 bin eser bulunmaktadır. Bu oldukça muazzam bir rakam. Ziyaretçiler, müzeyi baştan sona gezdiğinde yaklaşık 4,5 kilometre mesafe katedecek.