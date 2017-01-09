74. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:49:49 | Güncelleme: 10:52:30
Yılın en iyi film ve Amerikan dizilerine verilen 74. Altın Küre Ödülleri (Golden Globe), düzenlenen törenle sahiplerine verildi... Jimmy Fallon'ın sunuculuğunu üstlendiği geceye La La Land damgasını vurdu!
1
1|28
74. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri, dün gece düzenlenen yemekli bir törenle sahiplerine verildi. Geceye birçok dalda ödül toplayan La La Land damgasını vurdu. En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Şarkı, En İyi Müzik gibi dallarda ödülleri La La Land süpürdü.
2
2|28
Gecede ünlü sinema oyuncusu Meryl Streep, Altın Küre Cecil B. DeMille adlı ömür boyu onur ödülü almaya layık görüldü. Meryl Streep, gecede yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ı isim vermeden eleştirdi.
3
3|28
Meryl Streep konuşmasına “ABD toplumunda şu anda en çok aşağılanan üç şey; Hollywood, yabancılar ve basın” sözleriyle başladı.
“Bu yıl çok çok çok güçlü performanslar vardı, nefes kesen işlerdi. Beni şaşırtan bir performans oldu. Kancalarını kalbime batırdı. İyi olduğu için değil, çok etkileyici ve işini yaptığı içindi. Hedef kitleyi güldürüp dişlerini gösterdi. Ülkemizdeki en saygın koltuğa oturması istenen kişinin, özürlü bir muhabiri taklit etiği andı bu. Ayrıcalık, güç ve mücadele kapasitesi açısından üstün biri. Bunu gördüğümde kalbim kırıldı ve aklımdan çıkaramadım. Çünkü bu bir film değildi, gerçek hayattı.”
Donald Trump seçim kampanyasını yürüttüğü dönemde mitingdeki engelli bir muhabiri taklit etmiş, bu hareketinden dolayı eleştirilmişti.
HABERİN DEVAMI
4
4|28
İşte 74. Altın Küre (Golden Globe) Ödüllerini kazananlar:
En İyi Film (Drama): Moonlight
5
5|28
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Isabelle Huppert, Elle
6
6|28
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Casey Affleck
HABERİN DEVAMI
7
7|28
En İyi Film (Müzikal/Komedi): La La Land
8
8|28
En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Emma Stone, La La Land
9
9|28
En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Ryan Gosling, La La Land
HABERİN DEVAMI
10
10|28
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences
11
11|28
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Taylor Johnson, Nocturnal Animals
12
12|28
En İyi Yönetmen: Damien Chazelle, La La Land
HABERİN DEVAMI
13
13|28
En İyi Senaryo: Damien Chazelle, La La Land
14
14|28
En İyi Film (Animasyon): Zootopia
15
15|28
En İyi Yabancı Film: Elle (Fransa)
HABERİN DEVAMI
16
16|28
En İyi Müzik: Justin Hurwitz, “La La Land”
17
17|28
En İyi Şarkı: "City of Stars" Justin Hurwitz, La La Land
18
18|28
En İyi TV dizisi (Drama): The Crown
HABERİN DEVAMI
19
19|28
En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Claire Foy, The Crown
20
20|28
En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Billy Bob Thornton, Goliath
21
21|28
En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Atlanta
HABERİN DEVAMI
22
22|28
En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Tracee Ellis Ross, Black-ish
23
23|28
En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Donald Glover, Atlanta
24
24|28
En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The People vs. OJ Simpson
HABERİN DEVAMI
25
25|28
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Sarah Paulson, People v. O.J. Simpson
26
26|28
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Hugh Laurie, The Night Manager
27
27|28
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Olivia Colman, The Night Manager
HABERİN DEVAMI
28
28|28
En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Tom Hiddleston, Night Manager