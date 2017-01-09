74. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!

3 | 28

Meryl Streep konuşmasına “ABD toplumunda şu anda en çok aşağılanan üç şey; Hollywood, yabancılar ve basın” sözleriyle başladı.

“Bu yıl çok çok çok güçlü performanslar vardı, nefes kesen işlerdi. Beni şaşırtan bir performans oldu. Kancalarını kalbime batırdı. İyi olduğu için değil, çok etkileyici ve işini yaptığı içindi. Hedef kitleyi güldürüp dişlerini gösterdi. Ülkemizdeki en saygın koltuğa oturması istenen kişinin, özürlü bir muhabiri taklit etiği andı bu. Ayrıcalık, güç ve mücadele kapasitesi açısından üstün biri. Bunu gördüğümde kalbim kırıldı ve aklımdan çıkaramadım. Çünkü bu bir film değildi, gerçek hayattı.”

Donald Trump seçim kampanyasını yürüttüğü dönemde mitingdeki engelli bir muhabiri taklit etmiş, bu hareketinden dolayı eleştirilmişti.