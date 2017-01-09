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KÜLTÜR-SANAT

74. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:49:49

Yılın en iyi film ve Amerikan dizilerine verilen 74. Altın Küre Ödülleri (Golden Globe), düzenlenen törenle sahiplerine verildi... Jimmy Fallon'ın sunuculuğunu üstlendiği geceye La La Land damgasını vurdu!

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    74. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri, dün gece düzenlenen yemekli bir törenle sahiplerine verildi. Geceye birçok dalda ödül toplayan La La Land damgasını vurdu. En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Şarkı, En İyi Müzik gibi dallarda ödülleri La La Land süpürdü.

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    Gecede ünlü sinema oyuncusu Meryl Streep, Altın Küre Cecil B. DeMille adlı ömür boyu onur ödülü almaya layık görüldü. Meryl Streep, gecede yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ı isim vermeden eleştirdi.

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    Meryl Streep konuşmasına “ABD toplumunda şu anda en çok aşağılanan üç şey; Hollywood, yabancılar ve basın” sözleriyle başladı.

    “Bu yıl çok çok çok güçlü performanslar vardı, nefes kesen işlerdi. Beni şaşırtan bir performans oldu. Kancalarını kalbime batırdı. İyi olduğu için değil, çok etkileyici ve işini yaptığı içindi. Hedef kitleyi güldürüp dişlerini gösterdi. Ülkemizdeki en saygın koltuğa oturması istenen kişinin, özürlü bir muhabiri taklit etiği andı bu. Ayrıcalık, güç ve mücadele kapasitesi açısından üstün biri. Bunu gördüğümde kalbim kırıldı ve aklımdan çıkaramadım. Çünkü bu bir film değildi, gerçek hayattı.” 

    Donald Trump seçim kampanyasını yürüttüğü dönemde mitingdeki engelli bir muhabiri taklit etmiş, bu hareketinden dolayı eleştirilmişti.

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