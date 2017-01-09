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‘Whitefest 2017 After Ski Party’ Albümü Çıktı

Türkiye'nin en büyük gençlik ve kış festivali ‘Whitefest’in merakla beklenen sürpriz albümü ‘Whitefest 2017 After Ski Party’, ‘Yeni Dünya Müzik’ etiketiyle raflardaki yerini aldı

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Son dönemde bir çok başarılı çalışmaya imza atan DJ Emrah Göktaş ve DJ Hakan Kabil imzalı ‘Whitefest 2017 After Ski Party’ albümünde, Major Lazer & Showtek, Sean Paul& Sak Noel, Dimitri Vegas & Like Mike, Ne-Ye, Armin Van Buuren, Global Deejays, Arash & Snoop Dogs, DJ Katch, Nicky Romero, Tujamo gibi dünyaca ünlü isimlerin hit parçaları yer alıyor. 

Jolly Tur'un gençlik markası Unitravel tarafından  2004 yılından beri düzenlenen ve 150 bini aşkın müziksever ile 600’den fazla sanatçıyı ağırlayan ‘Whitefest’, bu yılda Türkiye’nin en ünlü sanatçılarının muhteşem sahne performansları ve after ski partileriyle gençlere ve tatilcilere unutulmaz anlar yaşatmak için gün sayıyor.

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