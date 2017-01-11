Kıvırcık Ali ölümünün 6. yılında şarkılarıyla anılıyor

11 Ocak 2011 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Türk Halk Müziği'nin efsane sesi Kıvırcık Ali, ölümünün 6'ncı yılında şarkılarıyla anılıyor. Peki Kıvırcık Ali kimdir? İşte 6 Kıvırcık Ali'nin hayat hikayesi...

KIVIRCIK ALİ KİMDİR?

Kıvırcık Ali olarak bilinen Ali Özütemiz, 11 Ekim 1968 tarihinde Tokat'ın Turhal ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini ilkokulu bitirdikten sonra sonlandıran Kıvırcık Ali, 1983'de İstanbul'a gelerek saz yapım atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sırada katıldığı bir ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu. Bir yandan konfeksiyon atölyesinde çalışırken, solfej dersleri alarak ve düğünlerde saz çalarak müzikle ilgisini sürdürdü. 1992 yılında Aşık Nuri Yücel'in Hapishane Ranzaları 2 isimli albümüne bağlamasıyla katılarak ilk profesyonel stüdyo çalışmasına başlamış oldu.

1994-1998 yılları arasında yaptığı albümler piyasaya sürülmese de bu süre boyunca Aşık Nuri Yücel dahil birçok sanatçının albümünde sanat yönetmenliği görevini üstlendi.

1995'te iki arkadaşı ile karar vererek Grup Turnalar'ı kurdular. Kurdukları grupla "Türkülerden Türkülere Yol Eyledik" ve "Türküler Kimliğimiz" adını verdikleri iki albüm çıkarttılar. 1999'da "Gül Tükendi Ben Tükendim" adlı solo albümünü hazırlayarak aynı sene İber Müzik etiketiyle piyasaya sürdü.

Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda konser verdi, TV programlarına katıldı. Yaptığı besteler birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

"Kıvırcık Ali" olarak bilinen Ali Özütemiz, 11 Ocak 2011 tarihinde saat 05.30'da kendi aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. İstanbul, Hadımköy'deki Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.