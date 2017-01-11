Koç’tan Yusuf Franko koleksiyonu

Sanata merakıyla bilinen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un sanat koleksiyonundan bu kez 19. yüzyıl sonu Osmanlı bürokratı Yusuf Franko Kusa’ya ait karikatür albümü çıktı. 26 Ocak’ta İstanbul Beyoğlu’nda kapılarını açacak olan “Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri” adlı sergide Yusuf Franko’ya ait karikatürler ve çizimler sanatseverlerle ilk kez buluşacak.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Ömer M. Koç Koleksiyonu’nda yer alan, 19. yüzyıl sonu Osmanlı bürokratı, hariciyeci, mutasarrıf, cemiyet adamı Yusuf Franko Kusa Bey’e ait karikatür albümünü ve içindeki çizimleri sergileyecek. Sergi, Yusuf Franko’nun karikatürlerinde kendine yer bulabilmiş kişi ve mekânlara odaklanıyor.

Sergi, 1 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek. 19. YÜZYILDA PERA Sergide, Yusuf Franko’nun 1884- 1896 yılları arasında bir albümde topladığı, Avrupa karikatür geleneği ile etkileşime sahip çizimleri ilk defa gün yüzüne çıkacak. Sergide, 19. yüzyıl sonunun zengin iş adamları, yüksek cemiyet mensupları, Osmanlı paşaları, levantenleri, sanatçıları ve diplomatlarının hiciv yüklü portreleri ziyaretçilerle buluşacak. Yusuf Franko’nun karikatürleri, özellikle 19. yüzyıl sonunun Beyoğlu / Pera semtini, kendisinin de parçası olduğu renkli sosyal ağları ve İstanbul’un küresel mekânlarını gözleme imkânı sunuyor.

Sergi, karikatürlerdeki karakterleri ve ait oldukları mekânları takip ederek, Galata ve Beyoğlu’nun bir finans ve diplomasi merkezi haline gelmesinin, uluslararası kültür-sanat trafiğinin uğrak noktalarından biri olmasının da altını çiziyor. Sergide Yusuf Franko Kusa’nın albümü ve karikatürlerinin yanı sıra, bu eserlerle bağlantılı olarak başta Ömer M. Koç Koleksiyonu olmak üzere farklı koleksiyonlardan fotoğraf, belge ve yayınlar da sergilenecek.