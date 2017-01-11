‘Âşıklar Şehri’ 11 dalda BAFTA'ya aday!

En iyi müzikal/komedi ödülü başta olmak üzere 7 dalda Altın Küre kazanan “Âşıklar Şehri” (La La Land), BAFTA Ödülleri olarak bilinen İngiliz Film Akademisi Ödülleri’ne 11 dalda aday gösterildi. “Geliş” (Arrival) ve “Gece Hayvanları” (Noctural Animals) adlı filmler 9’ar adaylıkla “Âşıklar Şehri”ni takip ettiler. En iyi film dalındaki adaylar arasında “Âşıklar Şehri” ve “Geliş”in dışında “Ben, Daniel Blake”, “Moonlight” ve “Manchester By Sea” adlı filmler yer alıyor.

Kadın oyuncu kategorisinde Amy Adams, Emily Blunt, Emma Stone, Meryl Streep ve Natalie Portman; erkek oyuncuda ise Andrew Garfield, Casey Affleck, Jake Gyllenhaal, Ryan Gosling ve Viggo Mortensen aday gösterildi. BAFTA Ödülleri, Oscar ödül töreninden iki hafta önce 12 Şubat’ta, Londra’da Royal Albert Hall’da düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilecek.

‘MUSTANG’ ADAY OLDU

Geçtiğimiz yıl yabancı dilde en iyi film kategorisinde Oscar’a aday olan, Deniz Gamze Ergüven’in yazıp yönettiği “Mustang” bu yıl da aynı kategoride BAFTA’ya aday oldu. Diğer adaylar “Dheepan”, “Julieta”, “Saul’un Oğlu” ve “Toni Erdmann”.