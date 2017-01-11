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!f kült serisinde David Lynch ve John Waters

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin !f kült bölümünde bu sene John Waters'dan Multiple Maniacs, David Lynch'ten de Twin Peaks: Fire Walk With Me gösterilecek

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16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin sinema tarihinin gizli hazinelerini gün ışığına çıkardığı !f kült bölümünde bu yıl iki klasik izleyiciyle buluşacak.

Kayıp film yıllar sonra ilk kez!
Bunlardan ilki, John Waters’ın 1970’lerin başında tüm sınırları ihlal eden ve uzunca bir süredir kayıp olan filmi “Multiple Maniacs/Masmanyaklar”! Variety’nin “şiddetin operası” olarak tanımladığı ve “İnanılmaz bir film, eğlenceli, kepaze ve dehşetengiz” sözleriyle övdüğü film, yenilenmiş kopyasıyla Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da seyirci önüne çıkıyor.

Diziden önce filmi: İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü
!f kült’ün ikinci filmi ise, “Eraserhead”, “Blue Velvet”, “Mulholland Drive” gibi başyapıtlarınyaratıcısı David Lynch’in 1992 tarihli klasiği“Twin Peaks: Fire Walk with Me/İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü”! Lynch’inMark Frost ile birlikte yarattığı, 90’ların başında tüm dünyayı ekranlara kilitleyen kült televizyon dizisi “İkiz Tepeler”in sinema filmi de olan “İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü”, Laura Palmer cinayetinin arkasındaki sırları ve Palmer’ın son yedi gününü odağına alıyor, seyirciyi karanlık ve ürkütücü bir evrene sokuyor.

16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali
16-26 Şubat 2017 İstanbul
2-5 Mart 2017 Ankara &İzmir

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