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Fındıkkıran Balesi İstanbullularla buluşuyor

Zamanının çok ötesinde ve çığır açıcı bir bale gösterisi olarak tanımlanan Fındıkkıran, Trepak, Waltz of the Flowers ve March and Dance of the Sugar Plum Fairy isimli besteleriyle de hafızalara kazınmayı başardı

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19 Ocak'ta tüm zamanların en başarılı balelerinden Fındıkkıran'ın Londra'daki Royal Opera House gösterimi, Zorlu PSM Studio ekranında izleyicilerle buluşacak. Gösteri öncesinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin bale eski başkoreografı Ayfer Zeren esere yönelik bir sunum gerçekleştirecek.

Dünyaca ünlü eserin Royal Opera House gösterimi, Peter Wright'ın büyüleyici The Royal Ballet uyarlamasıyla hayata geçiyor. The Royal Ballett School'un genç dansçılarının ortaya koyduğu yetenek ile topluluğun tüm enerjisini yansıtan Fındıkkıran'da, Julia Trevelyan Oman'ın tasarımları kullanılıyor. Dansçıların göz alıcı 600'den fazla kostümü bulunuyor. Yıllardır, izleyicinin çok sıcak bulduğu yapım, renkli dekoru ve bir kült haline gelen sahneye taşıdığı dev yılbaşı ağacı ile izleyicinin ilgisini çekiyor.

Fındıkkıran balesinin en ünlü sahnelerinden Dance of Sugar Plum Fairy ise bu yapımda, Kraliyet Balesi baş balerinlerinden Lauren Chuthbertson tarafından canlandırılıyor. Balerine, yine baş dansçılardan Federico Bonelli eşlik ediyor. Balede hikayesi anlatılan Clara'ya ise Francesca Hayward hayat veriyor.

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