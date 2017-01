Haftanın filmleri

Uzay Yolcuları

Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017

Yapımı : 2016 - ABD

Tür : Bilim Kurgu, Gerilim , Macera

Süre: 116 Dak.

Yönetmen : Morten Tyldum

Oyuncular : Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Aurora Perrineau

Senaryo : Jon Spaihts

Yapımcı : Neal H. Moritz, Stephen Hamel

Uzay Yolcuları Konu Özeti

Avalon adlı uzay gemisi, Homestead II adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere, 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Giden kişiler bu yolculuk sonunda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmek için özel tasarlanmış "uyku kapsüllerinde" uyutulmaktadırlar. Ancak yaşanan teknik bir sorun nedeniyle tamirci Jim Preston (Chris Pratt) ve yazar Aurora Dunn'ın (Jennifer Lawrence) kapsülleri olması gerekenden önce açılır. Gemide bir başlarına kalan ikilinin önünde, hala 90 yıllık bir yol bulunmaktadır.

Sebastian: Sevgili Dostum

Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017

Yapımı : 2015 - Fransa

Tür : Aile, Macera

Süre: 100 Dak.

Yönetmen : Christian Duguay

Oyuncular : Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Urbain Cancelier, Margaux Chatelier, Félix Bossuet

Senaryo : Juliette Sales

Yapımcı : Frédéric Brillion, Gilles Legrand

Diğer Adı : Belle and Sebastian: The Adventure Continues

Sebastian: Sevgili Dostum Konu Özeti

1945 sonbaharında 2. Dünya Savaşı artık sona ermiştir. Sebastien büyümüş, 10 yaşına gelmiştir. Değişmeyen tek şey ise Angelina'yı beklediği gerçeğidir. Ancak bir uçak kazasında ormanın derinliklerinde kaybolan Angelina geri dönmez. Tüm kasaba umudunu kaybetse de aralarından sadece birinin, Sebastien'ın dedesinin, bir umudu vardır. Ona göre, tanıdığı Peter adında bir adam Angelina'yı bulmalarına yardım edebilecektir. Fakat onu kurtarmadan önce çocuk ve köpeğinin birçok tehlikeye göğüs germesi ve bir sırla karşılaşması gerekecektir. Bu sır hem Sebastien, hem de Belle'in hayatını değiştirecektir.

American Honey

Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017

Yapımı : 2016 - ABD, İngiltere

Tür : Dram , Komedi

Süre: 162 Dak.

Yönetmen : Andrea Arnold

Oyuncular : Sasha Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough, Arielle Holmes, McCaul Lombardi

Senaryo : Andrea Arnold

Yapımcı : Thomas Benski, Lars Knudsen

American Honey Konu Özeti

Muskogee, Oklahoma'da hayatını sürdüren genç bir kız olan Star (Sasha Lane), bir gün aralarında Jake'in (Shia LaBeouf) de bulunduğu bir grup gençle karşılaşır ve onlarla birlikte yollara düşer. Kaybedecek hiçbirşeyi olmayan Star onlara katılır. Amerika'nın Orta kesiminde uzun bir yolculuğa çıkan Star, hem kendisiyle, hem de hayatla ilgili çok şey öğrenecek, aşkı keşfedecektir.

Felak

Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Korku

Yönetmen : Mehmet Emin Şimşek

Oyuncular : Banu Çiçek , Özlem Durmaz , Halil Küreş , Kıymet Ulutaş , Nurhayat Yıldırım

Senaryo : -

Yapımcı : Bülent Yıldız

Felak Konu Özeti

Seher, küçük yaşta babasını kaybetmesinin de etkisiyle sorunlu bir kişilik geliştirmiştir. Bunun üzerine öteden beri sevdiği Erhan'ın, kuzeni Nilay'la evlenmesi, Seher'i tamamen çıldırtır. Giderek içine kapanık, kıskanç, isterik davranmaya başlar. Nilay ve Erhan, Seher'in durumunu başka sebeplere bağlasalar da bilmedikleri şeyler vardır. Seher, Nilay'a büyü yaptırmıştır.

Hep Yek 2

Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Orçun Benli

Oyuncular : Gökhan Yıkılkan , İnan Ulaş Torun , Gürkan Uygun , Ali Çatalbaş , Tuna Orhan

Senaryo : Orçun Benli , Bilal Kalyoncu , Şükrü Üçpınar

Yapımcı : -

Hep Yek 2 Konu Özeti

İlk filmde başlarına gelen olayların ardından Gürkan (Gökhan Yıkılkan) ve Altan (İnan Ulaş Torun), Cevat Bakır'ın (Gürkan Uygun) onlara verdiği son bir işi yapmaları halinde affedileceklerdir. O da Şahin'in cesedini sorunsuz bir şekilde ortadan kaldırmalarıdır. Ancak iki kafadar yine bir işi beceremeycek, Cevat Bakır'ı, Necmi Baba'yı (Tuna Orhan) ve daha fazlasını peşlerine takmayı başaracaktır. Onları bu durumdan kurtarmaya çalışacak kişi ise Manyak Kerim (Ali Çatalbaş) olacaktır.

Kabakçığın Hayatı

Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017

Yapımı : 2016 - İsviçre , Fransa

Tür : Animasyon , Aile

Süre: 66 Dak.

Yönetmen : Claude Barras

Oyuncular : -

Seslendirenler : Natacha Koutchoumov , Michel Vuillermoz , Adrien Barazzone , Gaspard Schlatter , Sixtine Murat

Senaryo : Céline Sciamma , Claude Barras

Yapımcı : -

Diğer Adı : My Life as a Courgette, My Life as a Zucchini

Kabakçığın Hayatı Konu Özeti

Babasız büyüyen 9 yaşındaki Icare, annesini de kaybettikten sonra yardımsever polis Raymond'un çabasıyla bir yetimhaneye yerleşir. Burada kendini Kabak (Courgette) diye adlandırır, okuldaki hayata alışmaya çalışırken dostluk ve aşkı da keşfedecektir.

Gölge



Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017

Yapımı : 2016 - Türkiye

Tür : Gerilim

Yönetmen : Burak Donay

Oyuncular : Deniz Gönen Türkcan , Şenol İpek , Erol Koçan , Yüksel Molla , Funda Dönmez

Senaryo : İbrahim Vurmaz

Yapımcı : -

Gölge Konu Özeti

Yeni evli Tarık ve Gülay çifti, Gülay'ın bir türlü istediği gibi bir iş bulamaması dışında büyük bir sorunları olmayan mütevazı bir çifttir. Tarık ise bir ajansta editörlük yapmaktadır. Bir gün çalıştığı şirket adına çok büyük bir anlaşma imzalar ve bunu patronu ve ajanstaki mankenlerle birlikte kutlarlar. Ancak aynı akşam Gülay bir sinir krizi geçirerek yatağa düşer. Doktorlar bu hastalığın kaynağını bir türlü bulamazken Gülay'ın gün geçtikçe kötüye giden hali, hiç beklenmedik bir anda iyileşmesiyle sona erer. Ancak genç kadının eski iyi niyetli ve sakin halinden eser kalmamış, bambaşka bir insana dönüşmüştür.

Queen of Katwe

Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017

Yapımı : 2016 - ABD , Güney Afrika

Tür : Biyografi , Dram , Spor

Süre: 124 Dak.

Yönetmen : Mira Nair

Oyuncular : David Oyelowo , Lupita Nyong'o , Madina Nalwanga , Martin Kabanza , Esther Tebandeke

Senaryo : William Wheeler

Yapımcı : John B. Carls , Lydia Dean Pilcher

Queen of Katwe Konu Özeti

Uganda'nın başkenti Kampala'nın Katwe bölgesinde yaşayan 10 yaşındaki Phiona Mutesi (Madina Nalwanga), büyük zorluklar arasında yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Günün birinde Katwe'ye gelen Robert Katende (David Oyelowo), Phiona'nın hayatını değiştirecektir. Çocuklara satranç öğreten Katende'nin yardımıyla satranç oynamaya ve giderek kendini geliştirmeye başlayan Phiona, Uganda'nın en önemli satranç ustalarından bir tanesi olurken, ailesinin daha iyi bir hayat umutlarını sırtında taşımaya ve birçok önyargıyı yıkmaya çalışacaktır.

Queen of Katwe filmi, 1996 doğumlu şampiyon satranç oyuncusu Phiona Mutesi'nin gerçek hayat hikayesinden uyarlanarak çekildi.