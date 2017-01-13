Haftanın filmleri

Uzay Yolcuları
Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Bilim Kurgu, Gerilim , Macera
Süre: 116 Dak.
Yönetmen : Morten Tyldum
Oyuncular : Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Aurora Perrineau
Senaryo : Jon Spaihts
Yapımcı : Neal H. Moritz, Stephen Hamel
Uzay Yolcuları Konu Özeti
Avalon adlı uzay gemisi, Homestead II adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere, 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Giden kişiler bu yolculuk sonunda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmek için özel tasarlanmış "uyku kapsüllerinde" uyutulmaktadırlar. Ancak yaşanan teknik bir sorun nedeniyle tamirci Jim Preston (Chris Pratt) ve yazar Aurora Dunn'ın (Jennifer Lawrence) kapsülleri olması gerekenden önce açılır. Gemide bir başlarına kalan ikilinin önünde, hala 90 yıllık bir yol bulunmaktadır.
Sebastian: Sevgili Dostum
Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017
Yapımı : 2015 - Fransa
Tür : Aile, Macera
Süre: 100 Dak.
Yönetmen : Christian Duguay
Oyuncular : Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Urbain Cancelier, Margaux Chatelier, Félix Bossuet
Senaryo : Juliette Sales
Yapımcı : Frédéric Brillion, Gilles Legrand
Diğer Adı : Belle and Sebastian: The Adventure Continues
Sebastian: Sevgili Dostum Konu Özeti
1945 sonbaharında 2. Dünya Savaşı artık sona ermiştir. Sebastien büyümüş, 10 yaşına gelmiştir. Değişmeyen tek şey ise Angelina'yı beklediği gerçeğidir. Ancak bir uçak kazasında ormanın derinliklerinde kaybolan Angelina geri dönmez. Tüm kasaba umudunu kaybetse de aralarından sadece birinin, Sebastien'ın dedesinin, bir umudu vardır. Ona göre, tanıdığı Peter adında bir adam Angelina'yı bulmalarına yardım edebilecektir. Fakat onu kurtarmadan önce çocuk ve köpeğinin birçok tehlikeye göğüs germesi ve bir sırla karşılaşması gerekecektir. Bu sır hem Sebastien, hem de Belle'in hayatını değiştirecektir.
American Honey
Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017
Yapımı : 2016 - ABD, İngiltere
Tür : Dram , Komedi
Süre: 162 Dak.
Yönetmen : Andrea Arnold
Oyuncular : Sasha Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough, Arielle Holmes, McCaul Lombardi
Senaryo : Andrea Arnold
Yapımcı : Thomas Benski, Lars Knudsen
American Honey Konu Özeti
Muskogee, Oklahoma'da hayatını sürdüren genç bir kız olan Star (Sasha Lane), bir gün aralarında Jake'in (Shia LaBeouf) de bulunduğu bir grup gençle karşılaşır ve onlarla birlikte yollara düşer. Kaybedecek hiçbirşeyi olmayan Star onlara katılır. Amerika'nın Orta kesiminde uzun bir yolculuğa çıkan Star, hem kendisiyle, hem de hayatla ilgili çok şey öğrenecek, aşkı keşfedecektir.
Felak
Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Korku
Yönetmen : Mehmet Emin Şimşek
Oyuncular : Banu Çiçek , Özlem Durmaz , Halil Küreş , Kıymet Ulutaş , Nurhayat Yıldırım
Senaryo : -
Yapımcı : Bülent Yıldız
Felak Konu Özeti
Seher, küçük yaşta babasını kaybetmesinin de etkisiyle sorunlu bir kişilik geliştirmiştir. Bunun üzerine öteden beri sevdiği Erhan'ın, kuzeni Nilay'la evlenmesi, Seher'i tamamen çıldırtır. Giderek içine kapanık, kıskanç, isterik davranmaya başlar. Nilay ve Erhan, Seher'in durumunu başka sebeplere bağlasalar da bilmedikleri şeyler vardır. Seher, Nilay'a büyü yaptırmıştır.
Hep Yek 2
Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Orçun Benli
Oyuncular : Gökhan Yıkılkan , İnan Ulaş Torun , Gürkan Uygun , Ali Çatalbaş , Tuna Orhan
Senaryo : Orçun Benli , Bilal Kalyoncu , Şükrü Üçpınar
Yapımcı : -
Hep Yek 2 Konu Özeti
İlk filmde başlarına gelen olayların ardından Gürkan (Gökhan Yıkılkan) ve Altan (İnan Ulaş Torun), Cevat Bakır'ın (Gürkan Uygun) onlara verdiği son bir işi yapmaları halinde affedileceklerdir. O da Şahin'in cesedini sorunsuz bir şekilde ortadan kaldırmalarıdır. Ancak iki kafadar yine bir işi beceremeycek, Cevat Bakır'ı, Necmi Baba'yı (Tuna Orhan) ve daha fazlasını peşlerine takmayı başaracaktır. Onları bu durumdan kurtarmaya çalışacak kişi ise Manyak Kerim (Ali Çatalbaş) olacaktır.
Kabakçığın Hayatı
Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017
Yapımı : 2016 - İsviçre , Fransa
Tür : Animasyon , Aile
Süre: 66 Dak.
Yönetmen : Claude Barras
Oyuncular : -
Seslendirenler : Natacha Koutchoumov , Michel Vuillermoz , Adrien Barazzone , Gaspard Schlatter , Sixtine Murat
Senaryo : Céline Sciamma , Claude Barras
Yapımcı : -
Diğer Adı : My Life as a Courgette, My Life as a Zucchini
Kabakçığın Hayatı Konu Özeti
Babasız büyüyen 9 yaşındaki Icare, annesini de kaybettikten sonra yardımsever polis Raymond'un çabasıyla bir yetimhaneye yerleşir. Burada kendini Kabak (Courgette) diye adlandırır, okuldaki hayata alışmaya çalışırken dostluk ve aşkı da keşfedecektir.
Gölge
Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017
Yapımı : 2016 - Türkiye
Tür : Gerilim
Yönetmen : Burak Donay
Oyuncular : Deniz Gönen Türkcan , Şenol İpek , Erol Koçan , Yüksel Molla , Funda Dönmez
Senaryo : İbrahim Vurmaz
Yapımcı : -
Gölge Konu Özeti
Yeni evli Tarık ve Gülay çifti, Gülay'ın bir türlü istediği gibi bir iş bulamaması dışında büyük bir sorunları olmayan mütevazı bir çifttir. Tarık ise bir ajansta editörlük yapmaktadır. Bir gün çalıştığı şirket adına çok büyük bir anlaşma imzalar ve bunu patronu ve ajanstaki mankenlerle birlikte kutlarlar. Ancak aynı akşam Gülay bir sinir krizi geçirerek yatağa düşer. Doktorlar bu hastalığın kaynağını bir türlü bulamazken Gülay'ın gün geçtikçe kötüye giden hali, hiç beklenmedik bir anda iyileşmesiyle sona erer. Ancak genç kadının eski iyi niyetli ve sakin halinden eser kalmamış, bambaşka bir insana dönüşmüştür.
Queen of Katwe
Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017
Yapımı : 2016 - ABD , Güney Afrika
Tür : Biyografi , Dram , Spor
Süre: 124 Dak.
Yönetmen : Mira Nair
Oyuncular : David Oyelowo , Lupita Nyong'o , Madina Nalwanga , Martin Kabanza , Esther Tebandeke
Senaryo : William Wheeler
Yapımcı : John B. Carls , Lydia Dean Pilcher
Queen of Katwe Konu Özeti
Uganda'nın başkenti Kampala'nın Katwe bölgesinde yaşayan 10 yaşındaki Phiona Mutesi (Madina Nalwanga), büyük zorluklar arasında yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Günün birinde Katwe'ye gelen Robert Katende (David Oyelowo), Phiona'nın hayatını değiştirecektir. Çocuklara satranç öğreten Katende'nin yardımıyla satranç oynamaya ve giderek kendini geliştirmeye başlayan Phiona, Uganda'nın en önemli satranç ustalarından bir tanesi olurken, ailesinin daha iyi bir hayat umutlarını sırtında taşımaya ve birçok önyargıyı yıkmaya çalışacaktır.
Queen of Katwe filmi, 1996 doğumlu şampiyon satranç oyuncusu Phiona Mutesi'nin gerçek hayat hikayesinden uyarlanarak çekildi.