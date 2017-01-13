Jennifer Lawrence'tan "Uzay Yolcuları" itirafı!

13 Ocak 2017 Cuma, 09:52:08 | Güncelleme: 10:17:22
Bugün vizyona giren Uzay Yolcuları (Passengers) filminin başrol oyuncusu Jennifer Lawrence, film ve çekim süreciyle ilgili şaşırtıcı itiraflarda bulundu
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Başrollerini Jennifer Lawrence ile Chris Pratt’in üstlendiği “Uzay Yolcuları” (Passengers) Türkiye’de bugün gösterime giriyor.
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Film, 5 bin yolcunun 120 yıl boyunca uyutulduğu bir uzay yolculuğu sırasında teknik arıza nedeniyle 90 yıl önce uyanmak zorunda kalan iki yolcunun romantik öyküsünü anlatıyor.
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Gişede bekleneni veremediği ve Jennifer Lawrence’ın star gücüne inanan yapımcılarını hayal kırıklığına uğrattığı iddia edilen “Uzay Yolcuları” gösterime girdiği günden bu yana yaklaşık 180 milyon dolar hasılat yaptı.
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Filmin açıklanan bütçesi ise 110 milyon dolardı. Filmin en dikkat çekici sahnesinde Jennifer Lawrence, yerçekimsiz bir ortamda havuzun yükselen sularının içinden çıkmaya çalışıyor.
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Inquistr adlı haber sitesine göre Lawrence, bu sahnenin çekimleri için 12 saat boyunca hiç çıkmadan suda kaldığı için tuvalet ihtiyacını havuzda gidermek zorunda kaldığını açıklamıştı.