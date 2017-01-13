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KÜLTÜR-SANAT

Jennifer Lawrence'tan "Uzay Yolcuları" itirafı!

13 Ocak 2017 Cuma, 09:52:08

Bugün vizyona giren Uzay Yolcuları (Passengers) filminin başrol oyuncusu Jennifer Lawrence, film ve çekim süreciyle ilgili şaşırtıcı itiraflarda bulundu

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    Başrollerini Jennifer Lawrence ile Chris Pratt’in üstlendiği “Uzay Yolcuları” (Passengers) Türkiye’de bugün gösterime giriyor. 

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    Film, 5 bin yolcunun 120 yıl boyunca uyutulduğu bir uzay yolculuğu sırasında teknik arıza nedeniyle 90 yıl önce uyanmak zorunda kalan iki yolcunun romantik öyküsünü anlatıyor. 

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    Gişede bekleneni veremediği ve Jennifer Lawrence’ın star gücüne inanan yapımcılarını hayal kırıklığına uğrattığı iddia edilen “Uzay Yolcuları” gösterime girdiği günden bu yana yaklaşık 180 milyon dolar hasılat yaptı.

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