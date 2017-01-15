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Unutulmaz 10 karlı film

15 Ocak 2017 Pazar, 03:38:08

Kışın ve karın günlük hayatımızı yoğun bir şekilde etkilediği bir dönemde karlı filmleri hatırlamamak elde değildi. Biz de karın sadece filmin görsel atmosferini değil hikâyesini ve ruhunu da belirlediği 10 unutulmaz film seçtik

  • 1
    1 | 20

    Altına Hücum 1925 (The Gold Rush) - Yönetmen: Charlie Chaplin 

    Altın bulmak için zorlu kış koşullarında Kanada’nın kuzeybatısına hücum eden “altın avcıları” arasında Şarlo da vardır. “Küçük serseri”nin kaderi, altın bulan Big Jim’le kesişir... 

  • 2
    2 | 20

    İki adam, soğuğun ve açlığın baskısını giderek daha çok hissettikleri küçük kulübede yaşam mücadelesi verir. Kar fırtınasının ölümcül bir tehdide dönüştüğü filmde Şarlo’nun Jim’in hayalinde bir tavuğa dönüştüğü ve ayakkabısını yediği sahneler unutulmazdır.

  • 3
    3 | 20

    The Shining 1980 - Yönetmen: Stanley Kubrick

    Jack Torrance eşi ve oğluyla birlikte kış aylarında boş olan bir otelde çalışmaya başlar. Karlı kış aylarında dış dünyayla bağı tümüyle kopan otelde sadece üçü vardır. Bir de varlıklarını giderek daha çok hissettiğimizhayaletler... 

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