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"Mavi gözlü dev" 115 yaşında

15 Ocak 2017 Pazar, 13:17:33 DHA

Çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet’in daha önce yayımlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı

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    Usta edebiyatçı Nazım Hikmet, bugün 115 yaşına girdi. 15 Ocak 1902 yılında doğan Nazım, 61 yaşında hayata veda etti. Çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet, "romantik komünist" ve "romantik devrimci" olarak tanımlandı hayatı boyunca. Siyasi düşünceleri yüzünden defalarca tutuklandı ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirdi. Şiirleri elliden fazla dile çevrildi, eserleri birçok ödül aldı.

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    Akademisyen Mahir Aslan ve gazeteci Sonat Kerem, Nazım Hikmet’in 1954 yılında ziyaret ettiği Kiev’de çekilen fotoğraflarını ortaya çıkardı.

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    Kiev’deki Ukrayna Devlet Arşivi’nde bulunan fotoğraflarda Nazım Hikmet, Kiev Garı’nda şair ve yazar dostları ve kendisini karşılamaya gelen insanlarla beraber görülüyor.

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