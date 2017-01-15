16 Ocak 2017 Kültür-Sanat Etkinlikleri

Burak Bedikyan Trio

Chris Potter, Peter Washington ve Bill Stewart’ın katılımlarıyla, 2013′te Steeple Chase etiketiyle yayınlanan ilk albümü “Circle of Life” ile uluslararası arenada eleştirmenlerin ve dinleyicilerin takdirini kazanan Bedikyan, ikinci albümü “Leap of Faith”i 2015’de, Awakening’i 2016’nın başlarında piyasaya çıkardı. Bu gece standartlardan ve bazı bestelerden oluşan repertuarla Nardis sahnesinde.

Yer: Nardis Jazz Clup

Tarih/Saat: 21.30

Müziğin Ustaları “Avni Anıl’ı Anma Konseri” Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda...

Avni Anıl 23 Nisan 1928 tarihinde İstanbul’un Üsküdar Selimiye semtinde doğdu. Selimiye’deki Ondokuzuncu İlkokulu, Paşakapısı Ortaokulu ve Haydarpaşa Lisesi’nde okudu. Çocukluğu Üsküdar'da geçti. Musikiye çocukluk yıllarında Üsküdar halkevinde başladı. Müziğin ilk öğelerini burada öğrendi. 1943-1946 yılları arasında Cumartesi-Pazar günleri müzik öğretmeni Kemal Bey’le Çamlıca Kısıklı’daki aile çay bahçesinde program yaptı. 1950 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Emin Ongan'la tanıştı ve ders almaya başladı. Beste, şarkı formu, günün şarkılarını meşk yoluyla öğrendi.

Solistler: Ayşen Birgör, Dilek Türkan, Nusret Yılmaz, Zekai Tunca

Yer: Cemal Reşit Rey Konser Salonu Salonu

Saat: 20.00

Göçmen Renkler / Ngjyra Emigrantë Sergisi

Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği kuruluşunun 50. yılında, Kosovalı altı ünlü ressamı Beşiktaş Belediyesi Kültür Merkezi’nde 16 Ocak’ta açılacak ‘’Göçmen Renkler/Ngjyra Emigrantë” Sergisi’nde bir araya getiriyor. Kosova’nın ünlü ressamları İsmet Bölükemini, Pesent Doğan, Daut Hamolar, Eşhref Qahili, Gültekin Serbest ve Fevzi Tüfekçi sergiye eserleri ile katılıyorlar.

Yer: Beşiktaş Belediyesi Kültür Merkezi

Hasret

Hasret adlı oyun Nazım Hikmet’in 23 şiirinden ve bir tane de Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şarkı şeklinde seslendirilecek şiirinden oluşmaktadır. Şükrü Muni tarafından şairlere göre değerli olan hayat, ölüm, savaş, barış, aşk, sürgün, hasret gibi çeşitli temalara göre seçilmiştir.

Yer: Fransız Kültür Merkezi

Saat:19.30

Godot'yu Beklerken

Şahika Tekand ve Studio Oyuncuları, 1990’da Samuel Beckett’le başladıkları serüvenlerini, yazarın en önemli tiyatro metinlerinden Godot’yu Beklerken ile sezon boyunca Zorlu PSM sahnesinde sürdürüyor.

Yer:Zorlu Performans Sanatları Merkezi- Drama Sahnesi

Saat: 20.30

17 Ocak 2017 Kültür-Sanat Etkinlikleri

"Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları" projesi 17 Ocak 2017'de Babylon sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor

Kendinizi içinde bulacağınız sözler ve yüreğinize dokunacak yorumlarıyla Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları sizi eşsiz bir deneyime çağırıyor.

Yer: Babylon

Saat: 21.30

Manuş Baba

Yapmış olduğu cover çalışmalarıyla sesini duyuran Manuş Baba, 17 Ocak'ta Dorock XL sahnesinde...

Yer: Dorock XL

Saat: 22.00

Hamlet

Büyüklerin dünyasında telef olan gençlerin trajedisi. Olmak, ya da katil olmak, ya da olmamak, ya da ne olmak?Günümüzün en yaygın trendi “izlemenin izlenmesi”. Ama bizzat kendi gözlerinizle! İstemedikleri ve beğenmedikleri bir dünyaya mahkum olan genç insanların yürek paralayan öyküleri...

Yer: Garaj İstanbul

Saat: 20.30

18 Ocak 2017 Kültür-Sanat Etkinlikleri

Norveçli folk-pop müzisyeni Moddi, ocak ayında Salon İKSV'de!

"Valgeir Sigurdsson prodüktörlüğünde kaydettiği ilk albümü Q dergisi tarafından "geri dönülemez biçimde içinizi ısıtan ve mükemmel inşa edilmiş melankolik folk pop" olarak tanımlandı. 2010'da Angus & Julia Stone ile Avrupa'yı turladı. Avrupa'nın önemli festivallerinde boy gösterdi. Oslo'da gerçekleştirilen Øyafestivalen'deki performansıyla Pitchfork'ta kendisinden "mutlaka izlenmesi gerekenlerden" diye bahsettirdi.

Yer: Salon İKSV

Saat: 21.30

Nora Buschmann

Nora Buschmann Berlin doğumlu uluslararası üne sahip bir gitarist. Weimar’da Franz Liszt Konservatuarı’nda, daha sonra Köln’de eğitim aldıktan sonra uluslararası yarışmalarda birçok birincilik kazandı. Carlo Domeniconi, Dusan Bogdanovic, Juan Falu, Carlos Moscardini ve Paolo Bellinati gibi çağdaş bestecilerle olan yakın iletişimi sonucu, konser programlarında değişik geleneklere ve bölgelere ait müzikleri bir araya getirmektedir.

Yer: Akbank Sanat

Saat: 20:00

Çehov Makinesi

İçinde Çehov’un da karakter olarak yer aldığı bu şiirsel oyun, büyük bir yazarın yaşam ve ölümü arasındaki döngüde oyunlarında yaratmış olduğu kendi karakterleriyle buluşması biçiminde gelişiyor. Bu karakterler özünü taşımakla birlikte, ait oldukları oyundan bağımsızlaşmış, sanki uzaydan Çehov’un düşlerine düşmüş hayaller gibidirler. Farklı bir düzlemde ve farklı bağlamlarda oluşmuş sahnelerde bir araya gelirler. Çehov’un anlatmış olduğu gerçeklikleri, yazgılarını belirlediği kendi karakterlerine ve yine kendi üzerinden sorgulatması biçiminde gelişen bir tür karşılaşmalar zinciri… Bu absürd ve gerçeküstü serüvenin Çehov’dan bizlere ulaşan ve günümüz gerçekliğini de halkaları arasına alan bir zincir...

Yer: Üsküdar Tekel Sahnesi

Saat: 20.00

19 Ocak 2017 Kültür-Sanat Etkinlikleri

90lar Türkçe Pop Gecesi Dj Denden

Sokaklarda kumdan baraj yapanlar, tetriste en uzun çubugu sona bırakanlar, soba üstünde kestane yiyenler ve top kekseverler bu geceyi kaçırmayın.

Yer: İncir Pub

Saat: 22.00

İlkay Akkaya

Halk müziği ve protest müziğin önemli isimlerinden İlkay Akkaya, 19 Ocak'ta KadıköySahne'de!

Yer: Kadıköy Sahne

Saat: 22.00

Hocapaşa Mevlevileri - Sema Ayini

Galata Mevlevileri'nin sunduğu Sema Gösterisi ve Semazen Dünyası Sergisi Hocapaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. Canlı tasavvuf müziği eşliğinde enfes sema gösterisi ve Sema geleneğinin spiritüel bakış açısı ile sunulduğu eşsiz sergi deneyimi büyüleyici bir atmosferde bir arada … Derviş aksesuarlarından heykellere, kıyafetlerden müzik aletlerine kadar sema kültürü ile ilgili her şeyi bulabileceğiniz bu sergi ile Sema ayini daha anlamlı ve daha kapsamlı...

Yer: Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi

Saat: 19.00

20 Ocak 2017

20 Ocak 2017 Kültür-Sanat Etkinlikleri

Birsen Tezer

Büyülü sesiyle sizi etkileyen isim Birsen Tezer, Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde sizinle olacak.

Yer: Hayal Kahvesi Atakent

Saat: 22.30

Pink Floydlar ve 2 Prenses

Pink Floyd tribute grubu "7 Pink Floydlar ve 2 Prenses", 20 Ocak'ta Hayal Kahvesi Beyoğlu Sahnesi'nde...

Yer: Beyoğlu Hayal Kahvesi

Saat: 22.45

Zoraki Damat

Yeğenini evlendirmek isteyen çılgın bir hala ve her oyundan habersiz damat adayı Burhan'ın hikayesini anlatan "Zoraki Damat", seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Yer:Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Saat: 20.30

21 Ocak 2017 Kültür-Sanat Etkinlikleri

Yeni Türkü

Yeni Türkü, sevilen şarkılarını 21 Ocak'ta IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sizler için seslendirecek.

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Saat: 20.30

Lokalize: Hey! Douglas (Lıve), Warm

Kısa sürede büyük bir fenomene dönüşen, 70’lerin Türkçe şarkılarına yaptığı yaratıcı yorumlar ve görsel kimliğiyle büyük beğeni toplayan Hey! Douglas, Lokalize serisi kapsamında 21 Ocak'ta #studio’da!

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi-STUDIO

Saat: 21.30

Moğollar

Türkiye'de rock müzik tarihinin en önemli grubu olan Moğollar, 21 Ocak'ta KadıköySahne'de!

Yer: Kadıköy Sahne

Saat: 22.30

Fatma Turgut

Fatma Turgut, 21 Ocak'ta Jolly Joker İstanbul sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

Yer: Jolly Joker İstanbul

Saat: 22.00