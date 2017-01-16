İlk yerli online dizi Masum'un yayın tarihi açıklandı!

Berkun Oya’nın tiyatro oyunu “Bayrak”tan uyarlanan Türkiye'nin ilk yerli online dizisi Masum'un senaristliğini, proje tasarımı ve yönetmenliği de Serkan Yüce tarafından yapılıyor. 60 dakikalık 8 bölümden oluşan Masum dizisinin başrollerinde ise Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Okan Yalabık, Tülin Özen, Bartu Küçükçağlayan ve Serkan Keskin yer alacak.

Polisiye ve dramayı birlikte harmanlayacak olan Masum ilk bakışta sıradan bir Türk ailesinin hayatını anlatacak. Ancak bu ailenin hayatı bir gün oğullarının gece yarısı korkunç bir haberle eve gelmesiyle değişecek.

27 Ocak Cuma günü başlaması planlanan Masum dizisi, usta oyuncuyu özleyenlerin hasretine son verecek. Haluk Bilginer’le birlikte pek çok sevilen usta oyuncu da Masum’da bir araya geliyor.

Masum Dizisinin Konusu

Şehirli bir Türk ailesi etrafında şekillenen, polisiye-drama türünde bir dizi. Güçlü oyuncu kadrosu kadar, son yıllarda tiyatro ve yerli sinema tutkunlarının merakla ve beğenerek takip ettiği yeni nesil yazar ve yönetmen kadrosuyla da heyecan uyandırıyor.

Dizinin konusu ise kısaca şöyle: Eski bir polis olan Cevdet (Haluk Bilginer) emekli olduktan sonra, karısıyla şehir dışındaki çiftlik evlerinde yaşamaya başlıyor. Bir gece yarısı küçük oğulları eve geliyor ve hayatlarının geri kalanını sessiz, sakin geçirme hevesinde olan çiftin heveslerini kursaklarında bırakacak o korkunç haberi veriyor!

Masum Dizisinin Yönetmeni

Dizinin yönetmeni ise, 2010 yılında Çoğunluk filmiyle “En İyi Yönetmen” ödülünü alan ve şimdiden kendi hayran kitlesini oluşturmuş Seren Yüce.Artık konularından çok sektördeki sorunlarından bahsettiğimiz diziler, umarız bu diziyle birlikte başka bir boyuta geçer. Zaten yapımcıların iddiası da bu. Türkiye’nin ilk online dizisi olmasının yanında, 60 dakikalık 8 bölüm olarak çekilecek ve reklamsız yayınlanacak olması da izleyici için heyecan verici yenilikler.

Masum Dizisinin Oyuncuları

1- Haluk bilginer (Cevdet)

5 Haziran 1954, İzmir doğumlu sanatçı, 62 yaşında ve 1,74 boyunda. Lise son sınıftayken başladığı tiyatro macerasını – ne mutlu bize ki- halen devam ettirmekte. İlk ödülünü İzmir’de yerel bir gazetenin açtığı tiyatro yarışmasında alan Haluk Bilginer, 1971 yılında Ankara Devlet Konservatuvarına girdi ve 1977 yılında yüksek bölümden mezun oldu. Bir süre Devlet Tiyatrolarında çalışan ünlü sanatçı daha sonra eğitimine İngiltere’de, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi’nde (LAMDA) devam etti.

2- Nur Sürer (Nermin)

Nur Sürer dendiğinde ezici bir çoğunluğun aklına gelen ilk şey “Uçurtmayı Vurmasınlar” filmindeki İnci karakteri olsa gerek. 21 Haziran 1954’de Bursa’da doğan sanatçı 1.63 boyunda. “Asi”, “Ihlamurlar Altında”, “Lale Devri”, “Tatar Ramazan” ve son olarak da “Bana Artık Hicran De” adlı dizilerinde yer alan sanatçı, “Uçurtmayı Vurmasın” filmindeki rolüyle 1989 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı. Üstelik bu ödül sanatçının ilk Altın Portakal’ı bu değildi. 1982 yılında Sinan Çetin’in ilk uzun metrajlı filmi olan “Bir Günün Hikayesi”ndeki Zeynep rolüyle de Altın Portakal’da “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alan Nur Sürer, Ankara Uluslararası Film Festivalinde ise Sır Çocukları filmindeki Münevver rolüyle de “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne hak kazanmıştır.

3- Ali Atay (Yusuf)

20 Nisan 1976, Rize doğumlu olan Ali Atay, 40 yaşında ve 1,76 boyunda. Biz onu, Leyla ile Mecnun’da Mecnun olarak tanıdık, çok da sevdik. Leyla ve Mecnun’un sıkı takipçileri hatırlar, dizi kadrosu bir de müzik grubu kurmuşlardı: Leyla The Band. Grubun ömrü sadece 6 ay sürse de, internette yayınlanan klipleri ve konserleri çok ses getirmişti. 1998 yılından beri sinema ve tiyatroda küçük-büyük ama mutlaka dikkat çeken roller üstlenen Ali Atay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Efsane dizi Leyla ile Mecnun’un ardından Leyla ve Mecnun oyuncularının hayatlarının konu edildiği ve her oyuncunun kendini canlandırdığı absürd komedi ” Ben de Özledim” dizisinde yer aldı.

4- Serkan Keskin (Taner)

İşte izlemelere doyamadığımız, yayında dizisi varken bile 2 bölüm arası zamanın geçmek bilmediği, son yılların en beğenilen oyuncusu. 25 Kasım 1977, İzmit doğumlu Serkan Keskin 40 yaşında ve 1,76 boyunda. Tiyatro eğitimine İzmit Belediyesi Şehir Tiyatrosunda başlayan sanatçı, eğitimini İstanbul Akademi’de tamamladı. Keskin, 2002 yılından beri Semaver Kumpanya’da oyunculuk yapıyor ve sinemada Yavuz Turgul, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz gibi usta yönetmenlerle çalıştı.Tiyatro da ise Brecht, Shakespeare, Moliere, Brecht, Orhan Kemal, Turgut Özakman, Sait Faik, Güngör Dilmen’in eserlerinde rol alan Serkan Keskin, çok daha geniş bir kitle tarafından tanınmasını sağlayan ilk çıkışını, 2011 yapımı Leyla ile Mecnun dizisindeki “İsmail Abi” karakteriyle yaptı. 2015’de Kanal D’de yayınlanmaya başlayan “Beş Kardeş” adlı dizisinde yer aldı. Ancak dizinin 13. bölümde yayından kaldırılması sosyal medyada büyük bir tepki çekti. Oyuncuların son sahnede mütevazılığın simgesi kırmızı kamyoneti yakmaları ise protesto olarak düşünüldü.

5- Okan Yalabık (Tarık)

13 Aralık 1978, İstanbul’da doğan sanatçı 38 yaşında ve 1,86 boyunda. Tam bir tiyatro tutkunu olan genç oyuncunun tiyatro aşkı daha ilkokul çağında başlamış. Lisedeyken okuduğu okula ( Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi) bir tiyatro topluluğu kurulmasında da önayak oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarına giren sanatçı, hemen ertesi sene ilk profesyonel deneyimini, Kenter Tiyatrosunda, Martı oyunuyla gerekleştirdi. Tiyatroyla birlikte, sinema, dizi, reklam, seslendirme yaparak da sektöre hizmet eden Okan Yalabık’ın çok daha geniş bir kitle tarafından tanınmasını sağlayan yapım ise, ” Hatırla Sevgili” oldu. “Av Mevsimi” filminde canlandırdığı Hasan karakteriyle ise 4. Yeşilçam Ödüllerinde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü aldı. “Muhteşem Yüzyıl”daki muhteşem “Pargalı İbrahim” olarak çıkan oyuncu, “Yılan Hikayesi” ile başlayan ve katlanarak çoğalan hayran kitlesini bu diziyle sağlamlaştırdı. Eğitimini de ihmal etmeyen Yalabık, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Programına devam etmiştir.

6- Tülin Özen (Emel)

Artvinli bir ailenin çocuğu olarak, 24 Aralık 1979’da İskenderun’da dünyaya gelen Tülin Özen, 37 yaşında ve 1,63 boyunda. İzmir Bornova Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazanmış ama oyuncu olmaya karar verince, yarım bırakmış. İlk sinema deneyimi olan, Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği “Meleğin Düşüşü” filmindeki “Zeynep” rolüyle ile Altın Portakal’da “En iyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanarak, ne kadar isabetli bir karar verdiğini de kanıtlamış. Yeditepe Oyuncularında burslu olarak tiyatro eğitimi alan yetenekli oyuncu, sanatsal yönü ağır basan sinema filmlerinde ve popüler pek çok tv dizisinde rol aldı. Her rolün üstesinden gelebildiğini defalarca gösterdi. Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği, komedi türü “Pek Yakında” filmindeki “Arzu Yılmaz” performansı da bunlardan biri. Son olarak ” Muhteşem Yüzyıl:Kösem”de “Handan Sultan”ı canlandırdı. Müziğe yatkınlığını ve sesinin hiç fena olmadığını bildiğimiz Masum dizisinin oyuncularından Tülin Özen, bir de yan flüt çalıyor.

7- Bartu Küçükçağlayan (Selim)

23 Nisan 1983 tarihinde Eskişehir’de doğan oyuncu, 1.80 boyunda. Çoğumuzun ilk defa fenomen komedi dizisi “Yalan Dünya”da farkına vardığımız sanatçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro mezunu. Konservatuvar yıllarında, Kent Oyuncuları topluluğunun “İnishmorelu Yüzbaşı” ve “Kumarbazın Seçimi” oyunlarında da rol alarak Küçükçağlayan, tecrübe ve bir de üstüne dört ödül kazandı. 2004 yılından itibaren ise televizyon kariyerine adım attı.

8- Mehmet Özgür (Selahattin)

30 Ağustos 1970 tarihinde doğan oyuncu, 46 yaşında ve 1.83 boyunda. İstanbul Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan sanatçı, daha önce Suskunlar, Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu ve Filinta dizilerinde rol aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliğini de üstlenen oyuncu, Star TV’de başlayacak İçimdeki Fırtına dizisinde de rol alması planlanıyor. Oyuncu 8 bölüm yayınlanacak Masum dizisi oyuncularında ise Selahattin karakterini canlandıracak.