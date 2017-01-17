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Antik Yunan kentine ziyaretçi akını

Çanakkale'de Tevfikiye köyü sınırları içinde bulunan Troia Antik Kenti'ni 2016 yılında 229 bin 207 kişi gezdi

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Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Çanakkale'deki 5 müze ve ören yerini geçen yıl toplam 367 bin 933 kişi ziyaret etti.

Tevfikiye köyü sınırları içerisinde kalan ve UNESCO tarafından 1998 yılında "Dünya Kültür Mirası Listesi"ne alınan, 2016'da 229 bin 207 kişinin ziyaret ettiği Troia Antik Kenti ilk sırada yer aldı.

Özellikle yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken yerler sıralamasında Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyündeki Assos 112 bin 152 kişiyle 2'nci, Apollon'un kutsal alanı olarak bilinen Apollon Smintheion'u ise 10 bin 881 ziyaretçi ile 3'üncü oldu.

Kent merkezindeki Arkeoloji Müzesi'ni 8 bin 305 kişi ziyaret ederken, Ezine ilçesinin Dalyan köyünde bulunan Antik Yunan kenti Alexandria Troas da 7 bin 388 ziyaretçiyi ağırladı.

İstatistiklere göre, Çanakkale'deki müze ve ören yerlerini 2014'te 582 bin 803, 2015'te ise 624 bin 867 kişi ziyaret etmişti.

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