Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kayıp mektupları bulundu

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eseri Huzur, edebiyatımızın en sevilen eserlerinden, İstanbul'u en iyi anlatan romanlardan. Kitap'ta Suat'ın intihar etmeden bir mektup yazdığından söz ediliyordu ancak bu mektup kitapta yayınlanmamıştı. Ahmet Hamdi Tanpınar bir gazeteye verdiği röportajda da bu mektuplardan söz etmiş, mektupu daha sonra ayrıca yayınlamak istediğini söylemişti. Ancak bu Tanpınar'ın sağlığında gerçekleşemedi. Edebiyat çevreleri yıllarca mektubu aradı, hatta bazıları mektubun hiç yazılmadığına inandı.

Haber edebiyat profesörü İbrahim Şahin'den geldi. Şahin; İstanbul Üniversitesi Türkiyat araştırmaları enstitüsünde Tanpınar arşivinde yaptığı çalışmalarda mektuplar yaklaşık 130 sayfa bir kısmı eski yazıyla yazılan bu mektupların büyün bir kısmı daktilo edilmiş. Mektuplara göre ise aslında Suat Nuran'a aşık değil...