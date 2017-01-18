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KÜLTÜR-SANAT

Hollywood'da ücret ve replik eşitsizliği var

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:49:38

Geçtiğimiz günlerde Natalie Portman'ın, aynı filmde oynadığı Ashton Kutcher'ın kendisinden üç kat fazla ücret aldığını açıklamasının ardından, kadın-erkek farkının repliklerde de olduğu ortaya çıktı

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    Hollywood’da kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret uçurumu tartışmalarına şimdi de ‘replik’ eşitsizliği eklendi. Kadın oyuncuların filmlerdeki replik oranının sadece yüzde 22 olduğu ortaya çıktı.

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    İsrailli oyuncu Natalie Portman’ın, Hollywood’da süregelen cinsiyet temelli ayrımcılığı dile getiren kadın oyuncuların arasına katılması üzerine, beyazperdede kendilerine daha az diyalog yazılan ve bu nedenle erkek oyunculardan az ücret alan kadın oyuncuların maruz kaldığı eşitsizlikler yeniden gündeme geldi. 

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    Portman, geçen hafta Marie Claire’in İngiltere’de yayınlanan dergisine yaptığı açıklamada, ‘Bağlanmak Yok’ filminde başrolleri paylaştığı oyuncu Ashton Kutcher’ın kendisinden 3 kat fazla repliği olduğu için 3 kat fazla ücret aldığını açıklamıştı. 

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