Hollywood'da ücret ve replik eşitsizliği var

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Yaklaşık 2 bin filmin incelendiği araştırmaya göre, kadın oyuncuların erkeklerden fazla repliğe sahip olduğu film oranı sadece yüzde 22. Erkeklerin kadınlardan daha fazla repliğe sahip olduğu filmlerin oranı ise yüzde 78.