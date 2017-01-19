People's Choise 2017 ödülleri sahiplerini buldu

Film, dizi ve müzik dünyasından yılın en iyilerini belirleyen 43. People's Choise ödül töreni dün gece gerçekleşti. İşte 2017 People's Choise ödüllerini kazananların tam listesi...
Favori Film
Kayıp Balık Dori
Favori Sinema Aktrisi
Jennifer Lawrence
Favori Aksiyon Filmi
Deadpool
Favori Aksiyon Filmi Aktörü
Robert Downey Jr.
Favori Aksiyon filmi Aktrisi
Margot Robbie
Favori Animasyon Film Sesi
Ellen DeGeneres (Finding Dory)
Favori Komedi Filmi
Bad Moms
Favori Komedi Filmi Aktörü
Kevin Hart
Favori Komedi Filmi Aktrisi
Melissa McCarthy
Favori Drama Filmi
Me Before You
Favori Drama Filmi Aktörü
Tom Hanks
Favori Drama Filmi Aktrisi
Blake Lively
Favori Aile Filmi
Finding Dory
Favori Gerilim Filmi
The Girl on the Train
Favori Sinema İkonu
Johnny Depp
Favori Televizyon Yapımı
Outlander
Favori TV Yapımı (Komedi)
The Big Bang Theory
Favori Komedi Televizyon Aktörü
Jim Parsons
Favori Komedi Televizyon Aktrisi
Sofia Vergara
Favori TV Yapımı (Drama)
Grey's Anatomy
Favori Drama TV Aktörü
Justin Chambers
Favori TV Drama Aktrisi
Priyanka Chopra
Favori TV Cinayet Dram Aktrisi
Jennifer Lopez
Favori Erkek Şarkıcı
Justin Timberlake
Favori Kadın Şarkıcı
Britney Spears
Favori Albüm
If I'm Honest / Blake Shelton
Favori Şarkı
Can't Stop the Feelinf / Justin Timberlake