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People's Choise 2017 ödülleri sahiplerini buldu

İşte 43. People's Choise Ödüllerini kazananların tam listesi...

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Film, dizi ve müzik dünyasından yılın en iyilerini belirleyen 43. People's Choise ödül töreni dün gece gerçekleşti. İşte 2017 People's Choise ödüllerini kazananların tam listesi...

Favori Film
Kayıp Balık Dori

Favori Sinema Aktrisi
Jennifer Lawrence

Favori Aksiyon Filmi
Deadpool

Favori Aksiyon Filmi Aktörü
Robert Downey Jr.

Favori Aksiyon filmi Aktrisi
Margot Robbie

Favori Animasyon Film Sesi
Ellen DeGeneres (Finding Dory)

Favori Komedi Filmi
Bad Moms

Favori Komedi Filmi Aktörü
Kevin Hart

Favori Komedi Filmi Aktrisi
Melissa McCarthy

Favori Drama Filmi
Me Before You

Favori Drama Filmi Aktörü
Tom Hanks

Favori Drama Filmi Aktrisi
Blake Lively

Favori Aile Filmi
Finding Dory

Favori Gerilim Filmi
The Girl on the Train

Favori Sinema İkonu
Johnny Depp

Favori Televizyon Yapımı
Outlander

Favori TV Yapımı (Komedi)
The Big Bang Theory

Favori Komedi Televizyon Aktörü
Jim Parsons

Favori Komedi Televizyon Aktrisi
Sofia Vergara

Favori TV Yapımı (Drama)
Grey's Anatomy

Favori Drama TV Aktörü
Justin Chambers

Favori TV Drama Aktrisi
Priyanka Chopra

Favori TV Cinayet Dram Aktrisi
Jennifer Lopez

Favori Erkek Şarkıcı
Justin Timberlake

Favori Kadın Şarkıcı
Britney Spears

Favori Albüm
If I'm Honest / Blake Shelton

Favori Şarkı
Can't Stop the Feelinf / Justin Timberlake

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