People's Choise 2017 ödülleri sahiplerini buldu

Film, dizi ve müzik dünyasından yılın en iyilerini belirleyen 43. People's Choise ödül töreni dün gece gerçekleşti. İşte 2017 People's Choise ödüllerini kazananların tam listesi...

Favori Film

Kayıp Balık Dori

Favori Sinema Aktrisi

Jennifer Lawrence

Favori Aksiyon Filmi

Deadpool

Favori Aksiyon Filmi Aktörü

Robert Downey Jr.

Favori Aksiyon filmi Aktrisi

Margot Robbie

Favori Animasyon Film Sesi

Ellen DeGeneres (Finding Dory)

Favori Komedi Filmi

Bad Moms

Favori Komedi Filmi Aktörü

Kevin Hart

Favori Komedi Filmi Aktrisi

Melissa McCarthy

Favori Drama Filmi

Me Before You

Favori Drama Filmi Aktörü

Tom Hanks

Favori Drama Filmi Aktrisi

Blake Lively

Favori Aile Filmi

Finding Dory

Favori Gerilim Filmi

The Girl on the Train

Favori Sinema İkonu

Johnny Depp

Favori Televizyon Yapımı

Outlander

Favori TV Yapımı (Komedi)

The Big Bang Theory

Favori Komedi Televizyon Aktörü

Jim Parsons

Favori Komedi Televizyon Aktrisi

Sofia Vergara

Favori TV Yapımı (Drama)

Grey's Anatomy

Favori Drama TV Aktörü

Justin Chambers

Favori TV Drama Aktrisi

Priyanka Chopra

Favori TV Cinayet Dram Aktrisi

Jennifer Lopez

Favori Erkek Şarkıcı

Justin Timberlake

Favori Kadın Şarkıcı

Britney Spears

Favori Albüm

If I'm Honest / Blake Shelton

Favori Şarkı

Can't Stop the Feelinf / Justin Timberlake