Haftanın filmleri

Bu Da Nereden Çıktı

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017

Yapımı : 2016 - ABD

Tür : Komedi

Süre: 111 Dak.

Yönetmen : John Hamburg

Oyuncular : James Franco , Bryan Cranston , Zoey Deutch , Megan Mullally , Griffin Gluck

Senaryo : John Hamburg , Ian Helfer

Yapımcı : Ben Stiller , Shawn Levy

"Bu Da Nereden Çıktı" Konu Özeti

Ned Fleming (Bryan Cranston) kızı Stephanie'yi çok seven bir babadır. Ancak kızı büyümüş ve kendi hayatını kurma yaşına gelmiştir ve sonunda ailenin, Stephanie'nin erkek arkadaşıyla tanışacağı gün gelir çatar. Ne var ki Laird Mayhew (James Franco) beklediklerinden çok farklı bir karakterdir. İnternet üzerinden kazandığı paralar sayesinde genç yaşta zengin olmuş bu adam, cana yakın ancak laubali tavırlarıyla daha en başta Ned'in nefretini üzerinde toplar. Laird, kısa süre içinde tüm ailenin sevgisini kazanıp Ned'in de rızasını alarak Stephanie ile evleneceğini söylese de Ned, Laird ne yaparsa yapsın onu damat olarak kabullenmemeye kararlıdır.

Moana

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017

Yapımı : 2016 - ABD

Tür : Animasyon

Süre: 107 Dak.

Yönetmen : Ron Clements, John Musker

Oyuncular : -

Seslendirenler : Merih Ermakastar , Tülay Bursa , Fatih Özacun , Figen Sümeli , Sefa Zengin

Senaryo : Taika Waititi , Ron Clements , John Musker , Pamela Ribon , Jared Bush

Yapımcı : John Lasseter , Osnat Shurer

Diğer Adı : Vaiana

"Moana" Konu Özeti

Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıktığında, hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.

Disney'in çok sevilen bazı animasyonlarını yönetmiş John Musker ve Ron Clements'in yönettiği Moana'da Dwayne Johnson ve genç oyuncu Auli'i Cravalho, orijinal seslendirme kadrosunda.

Jackie

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017

Yapımı : 2016 - ABD

Tür : Biyografi , Dram

Süre: 99 Dak.

Yönetmen : Pablo Larrain

Oyuncular : Natalie Portman , Peter Sarsgaard , Billy Crudup , Greta Gerwig , Corey Johnson

Senaryo : Noah Oppenheim

Yapımcı : Darren Aronofsky , Scott Franklin

Jackie Konu Özeti

Başkan John F. Kennedy'nin suikaste kurban gitmesinden sonraki dört günü eşi Jacqueline Kennedy'nin (Natalie Portman) yaşadıklarına odaklanarak anlatacak filmde, Jackie'nin metanetini koruma çabaları da özellikle ön plana çıkıyor.

Kötü Çocuk

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Romantik , Gençlik

Yönetmen : Yağız Alp Akaydın

Oyuncular : Afra Saraçoğlu , Tolga Sarıtaş , Sarp Akkaya , Tülin Özen , Can Sipahi

Senaryo : Yağız Alp Akaydın

Yapımcı : TAFF Pictures

"Kötü Çocuk" Konu Özeti

Daha doğar doğmaz babası tarafından terkedilen Kayla (Afra Saraçoğlu), annesi Nazlı'yla birlikte zor şartlarda büyür. Ancak bu sayede karakterli ve ne istediğini bilen biri olmuştur. Lise yıllarında hiç beklenmedik bir anda babası Vural (Sarp Akkaya) çıkagelir ve onu büyük şehirde daha iyi koşullarda yaşatmak istediğini söyler. Kayla istemeyerek olsa da hiç tanımadığı babasının yanına taşınır. Eski hayatına geri dönebilmek için can atan genç kız, okulun ilk günü yakışıklı ve gizemli Meriç (Tolga Sarıtaş) ile tanışır. Genç adama aşık olan Kayla, eski güzel günlerini Meriç'le bulabileceğine inansa da olaylar farklı şekilde gelişecektir.

Minik Kahramanlar Macera Peşinde

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017

Yapımı : 2012 - Peru

Tür : Animasyon

Süre: 105 Dak.

Yönetmen : Eduardo Schuldt

Oyuncular : -

Senaryo : Kathy Borland , Abraham Vurnbrand

Yapımcı : Hugo Rose , Abraham Vurnbrand

Diğer Adı : The Illusionauts

"Minik Kahramanlar Macera Peşinde" Konu Özeti

Fransa'yı sallayan olayların olduğu bir dönemde Jules Verne'in yarattığı bütün karakterler yaşamıştır ve bunun farkında değillerdir. Yeni Fransa başkanı ve kültür bakanı yazarın kitaplarını düzenleyerek bir kitap yapmak isterler ve herşeyi birbirlerine karıştırırlar. Bu durumu değiştirebilecek olanlar sadece 4 kişiden oluşan yetenekli bir çocuk grubudur. Zamanda geriye gider ve yazarın kitaplarındaki karakterleri teker teker yerlerine koyarlar.

2012 Peru yapımı animasyon filmi, Türk izleyicilerin karşısına 2013 Eylül'ünde çıktı. Bu film aynı zamanda tüm aşamaları Peru'da tamamlanmış ilk 3D film olma özelliğini taşıyor. 2017'nin Ocak ayında yeniden gösterime girdi.

Olanlar Oldu

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Hakan Algül

Oyuncular : Ata Demirer , Tuvana Türkay , Ülkü Duru , Salih Kalyon , Recep Renan Bilek

Senaryo : Ata Demirer

Yapımcı : Necati Akpınar

"Olanlar Oldu" Konu Özeti

Zafer Kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer'in annesi Döndü Hanım (Ata Demirer) da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp aşık olmasıyla değişecektir.

Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde tamamlandı.

Pepee

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017

Yapımı : 2016 - Türkiye

Tür : Animasyon , Aile

Yönetmen : H. Emre Konyalı

Oyuncular : -

Seslendirenler : Ayşe Şule Bilgiç , Emre Törün , Iraz Elif Kıraç , Çağrı Manas Kıraç , Nurkan Törün

Senaryo : Ayşe Şule Bilgiç

Yapımcı : Ayşe Şule Bilgiç

"Pepee" Konu Özeti

Dedesinin icat ettiği sıcak havayla çalışan balonla göklerde kaybolan Pepee ve arkadaşları, bu balonla Türkiye'nin farklı yerlerine giderler. Önce Adıyaman'da Nemrut'a, sonra Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye ve en son Kapadokya'ya giden Pepee, hem Türkiye'nin değişik yerleri hakkında bilgi edinecek, hem başına gelen işlerden kurtulmaya çalışırken hep birlikte hareket etmenin önemini kavrayacaktır.