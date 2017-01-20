Haftanın filmleri

Bu Da Nereden Çıktı
Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Komedi
Süre: 111 Dak.
Yönetmen : John Hamburg
Oyuncular : James Franco , Bryan Cranston , Zoey Deutch , Megan Mullally , Griffin Gluck
Senaryo : John Hamburg , Ian Helfer
Yapımcı : Ben Stiller , Shawn Levy
"Bu Da Nereden Çıktı" Konu Özeti
Ned Fleming (Bryan Cranston) kızı Stephanie'yi çok seven bir babadır. Ancak kızı büyümüş ve kendi hayatını kurma yaşına gelmiştir ve sonunda ailenin, Stephanie'nin erkek arkadaşıyla tanışacağı gün gelir çatar. Ne var ki Laird Mayhew (James Franco) beklediklerinden çok farklı bir karakterdir. İnternet üzerinden kazandığı paralar sayesinde genç yaşta zengin olmuş bu adam, cana yakın ancak laubali tavırlarıyla daha en başta Ned'in nefretini üzerinde toplar. Laird, kısa süre içinde tüm ailenin sevgisini kazanıp Ned'in de rızasını alarak Stephanie ile evleneceğini söylese de Ned, Laird ne yaparsa yapsın onu damat olarak kabullenmemeye kararlıdır.
Moana
Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Animasyon
Süre: 107 Dak.
Yönetmen : Ron Clements, John Musker
Oyuncular : -
Seslendirenler : Merih Ermakastar , Tülay Bursa , Fatih Özacun , Figen Sümeli , Sefa Zengin
Senaryo : Taika Waititi , Ron Clements , John Musker , Pamela Ribon , Jared Bush
Yapımcı : John Lasseter , Osnat Shurer
Diğer Adı : Vaiana
"Moana" Konu Özeti
Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıktığında, hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.
Disney'in çok sevilen bazı animasyonlarını yönetmiş John Musker ve Ron Clements'in yönettiği Moana'da Dwayne Johnson ve genç oyuncu Auli'i Cravalho, orijinal seslendirme kadrosunda.
Jackie
Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Biyografi , Dram
Süre: 99 Dak.
Yönetmen : Pablo Larrain
Oyuncular : Natalie Portman , Peter Sarsgaard , Billy Crudup , Greta Gerwig , Corey Johnson
Senaryo : Noah Oppenheim
Yapımcı : Darren Aronofsky , Scott Franklin
Jackie Konu Özeti
Başkan John F. Kennedy'nin suikaste kurban gitmesinden sonraki dört günü eşi Jacqueline Kennedy'nin (Natalie Portman) yaşadıklarına odaklanarak anlatacak filmde, Jackie'nin metanetini koruma çabaları da özellikle ön plana çıkıyor.
Kötü Çocuk
Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Romantik , Gençlik
Yönetmen : Yağız Alp Akaydın
Oyuncular : Afra Saraçoğlu , Tolga Sarıtaş , Sarp Akkaya , Tülin Özen , Can Sipahi
Senaryo : Yağız Alp Akaydın
Yapımcı : TAFF Pictures
"Kötü Çocuk" Konu Özeti
Daha doğar doğmaz babası tarafından terkedilen Kayla (Afra Saraçoğlu), annesi Nazlı'yla birlikte zor şartlarda büyür. Ancak bu sayede karakterli ve ne istediğini bilen biri olmuştur. Lise yıllarında hiç beklenmedik bir anda babası Vural (Sarp Akkaya) çıkagelir ve onu büyük şehirde daha iyi koşullarda yaşatmak istediğini söyler. Kayla istemeyerek olsa da hiç tanımadığı babasının yanına taşınır. Eski hayatına geri dönebilmek için can atan genç kız, okulun ilk günü yakışıklı ve gizemli Meriç (Tolga Sarıtaş) ile tanışır. Genç adama aşık olan Kayla, eski güzel günlerini Meriç'le bulabileceğine inansa da olaylar farklı şekilde gelişecektir.
Minik Kahramanlar Macera Peşinde
Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017
Yapımı : 2012 - Peru
Tür : Animasyon
Süre: 105 Dak.
Yönetmen : Eduardo Schuldt
Oyuncular : -
Senaryo : Kathy Borland , Abraham Vurnbrand
Yapımcı : Hugo Rose , Abraham Vurnbrand
Diğer Adı : The Illusionauts
"Minik Kahramanlar Macera Peşinde" Konu Özeti
Fransa'yı sallayan olayların olduğu bir dönemde Jules Verne'in yarattığı bütün karakterler yaşamıştır ve bunun farkında değillerdir. Yeni Fransa başkanı ve kültür bakanı yazarın kitaplarını düzenleyerek bir kitap yapmak isterler ve herşeyi birbirlerine karıştırırlar. Bu durumu değiştirebilecek olanlar sadece 4 kişiden oluşan yetenekli bir çocuk grubudur. Zamanda geriye gider ve yazarın kitaplarındaki karakterleri teker teker yerlerine koyarlar.
2012 Peru yapımı animasyon filmi, Türk izleyicilerin karşısına 2013 Eylül'ünde çıktı. Bu film aynı zamanda tüm aşamaları Peru'da tamamlanmış ilk 3D film olma özelliğini taşıyor. 2017'nin Ocak ayında yeniden gösterime girdi.
Olanlar Oldu
Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Hakan Algül
Oyuncular : Ata Demirer , Tuvana Türkay , Ülkü Duru , Salih Kalyon , Recep Renan Bilek
Senaryo : Ata Demirer
Yapımcı : Necati Akpınar
"Olanlar Oldu" Konu Özeti
Zafer Kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer'in annesi Döndü Hanım (Ata Demirer) da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp aşık olmasıyla değişecektir.
Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde tamamlandı.
Pepee
Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017
Yapımı : 2016 - Türkiye
Tür : Animasyon , Aile
Yönetmen : H. Emre Konyalı
Oyuncular : -
Seslendirenler : Ayşe Şule Bilgiç , Emre Törün , Iraz Elif Kıraç , Çağrı Manas Kıraç , Nurkan Törün
Senaryo : Ayşe Şule Bilgiç
Yapımcı : Ayşe Şule Bilgiç
"Pepee" Konu Özeti
Dedesinin icat ettiği sıcak havayla çalışan balonla göklerde kaybolan Pepee ve arkadaşları, bu balonla Türkiye'nin farklı yerlerine giderler. Önce Adıyaman'da Nemrut'a, sonra Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye ve en son Kapadokya'ya giden Pepee, hem Türkiye'nin değişik yerleri hakkında bilgi edinecek, hem başına gelen işlerden kurtulmaya çalışırken hep birlikte hareket etmenin önemini kavrayacaktır.