Deniz kokulu komedi: Olanlar Oldu

Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı ve biri kadın olmak üzere iki farklı karakteri canlandırdığı “Olanlar Oldu”, Ege kıyı kasabasında geçen, her şeyiyle deniz tutkusu üzerine kurulu romantik bir komedi.

Ata Demirer, deniz tutkusuyla tanınır. “Olanlar Oldu” da baştan sona deniz tutkusuyla dolu bir film. Ama aynı zamanda bir Ege kıyı kasabası filmi... Kaldı ki, açılış jeneriği; canlı, sıcak renkleri, müziği, dar sokakları ve bahçeli evleriyle tam bir Ege güzellemesi gibi çekilmiş. Yönetmen Hakan Algül, daha ilk anlardan bizi deniz ve Ege dolu bir filme hazırlıyor. Öykü de Ege insanları üzerine kurulu. Ata Demirer, hem Zafer’i hem de annesi Döndü’yü canlandırıyor. Zafer, baba yadigârı teknesiyle turistleri tura çıkaran, asabi bir kaptan. Döndü ise pansiyon işleten ve her şeyi kontrol etmeye çalışan dul bir kadın... Döndü oğlunun eski sevgilisi Mehtap’a (Seda Güven) dönmesini ve evlenip yuva kurmasını istiyor. Mehtap’ın babası (Salih Kalyon), yıllar önce Döndü’yü başka bir erkeğe kaptırmanın öfkesiyle hem pansiyonu hem tekneyi ana ile oğlun elinden almak istiyor... Ama öyküyü sürükleyen tipik bir kötü adam olduğunu söylemek mümkün değil. Zaten “Olanlar Oldu”da kötüler bile her şeyi aşk için yapıyor.

DENİZ TUTKUSU BİRLEŞTİRİYOR

“Olanlar Oldu” bir aşk filmi. Zafer, denize ve Ege’ye âşık. Sonra bir gün, tekne turuna katılan Aslı’ya (Tuvana Türkay) âşık oluyor. Aslı, herkesin tanıdığı bir dizi oyuncusu. Gösteriş budalası eski sevgilisi Serkay’dan (Toprak Sergen) kaçmak için arkadaşlarıyla geliyor Ege’ye. Ama Serkay peşini bırakmıyor... İlk 30 dakikadan sonra “Olanlar Oldu” bütün karakterlerin farklı bir amacın ya da arzunun peşine takıldığı kargaşa dolu bir komediye dönüşüyor. Ama odaktaki asıl mesele hiç kuşkusuz Zafer ve Aslı’nın duygusal yakınlaşması... İkisini deniz tutkusu birleştiriyor. Zafer’in eski sevgilisi Mehtap’tan ayrılmasının nedeni de deniz tutkusu... Deniz, filmin birkaç yerinde farklı karakterler aracılığıyla şehrin karmaşasına ve betonlaşmaya karşı alternatif bir kültür olarak sunuluyor.

İNSANIN EGE’YE GİDESİ GELİYOR

“Olanlar Oldu” tür olarak romantik komediye yakın bir film. Ata Demirer, Aslı – Zafer ilişkisini anlatırken abartısız bir yaklaşım benimsiyor. Aslı’yı canlandıran Tuvana Türkay’ın doğal, sade oyunculuğunun da bu inandırıcılıkta büyük payı var. Buna karşılık, Demirer’in oynadığı Döndü karakteri, filmin duygusal tonunun dışında kalıyor. Döndü, erkek oyuncuların kadınları canlandırdığı daha abartılı ve absürd bir mizah anlayışını temsil ediyor. Üstelik filmdeki rolü az değil. Yazar Demirer, komedi sahnelerini daha çok onun üzerinden şekillendirmiş. Dolayısıyla, Döndü’yü komik bulan filmi de çok sevebilir. Buna karşılık, Döndü’nün bulunduğu sahnelerin abartılı mizahıyla Zafer – Aslı ilişkisinin ölçülü duygusallığı arasında bir kan uyuşmazlığı var. Ama sizi yakalarsa sonuna kadar götürecek bir film. Bunda kurgudaki akıcılığın payı büyük. Mekân kullanımı ve görsel atmosfer de çok cezbedici... Öyle ki film bittiğinde hemen Ege’ye gitmek, denize açılmak geliyor içinizden...

KABA MİZAHTAN UZAK DURUYOR

Demirer’in önceki işlerine oranla gülmece dozu daha düşük olan “Olanlar Oldu”nun öyküsünü ikna edici ve etkileyici bulduğumu söyleyemem. Ama Türkiye’de gişede büyük başarıya ulaşan “kaba mizah” tarzından ısrarla uzak duran Demirer’in her koşulda seyre değer işler yapan, çok iyi bir komedyen olduğunu düşünüyorum.

Filmin notu: 6

HT MAGAZİN / MEHMET AÇAR