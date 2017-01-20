1000 üniversiteli aranıyor!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 45. yaşını kutladığı 2017 yılında, medya sponsorluğunu Habertürk ve Bloomberg HT’nin yaptığı, çok önemli bir proje başlatıyor. İKSV, öğrenimini Türkiye’de sürdüren 18-25 yaş arası 1000 üniversite öğrencisine, İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde kullanabilecekleri 250 TL değerinde İKSV Kültür Sanat Kart hediye edecek.

İKSV’nin gençlerin kültür-sanat etkinliklerine erişimini artırmak amacıyla başlattığı İKSV Kültür Sanat Kart projesinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanıyor. Projenin binlerce öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

İKSV Kültür Sanat Kart Başvuruları Nasıl Olacak?

Türkiye’de öğrenim hayatını sürdüren 18-25 yaş arasındaki tüm üniversite öğrencileri, İKSV Kültür Sanat Kart için başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, 23 Ocak-11 Şubat 2017 tarihleri arasında, binuniversiteliaraniyor.com adresi üzerinden yapılacak.

Başvurular sırasında sorulacak soruya doğru yanıt vererek bilgilerini dolduran öğrenciler arasından çekilişle belirlenecek 1000 öğrenci, 2017 yılı için bu kartı almaya hak kazanacak. Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle önümüzdeki yıllarda da devam edecek İKSV Kültür Sanat Kart projesi için başvurular her yıl tekrarlanacak.

İKSV Kültür Sanat Kart Nerelerde Geçiyor?

250 TL değerindeki İKSV Kültür Sanat Kart, bir yıl boyunca İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde geçerli olacak. Kartlar, bir yıl süre ile öğrencinin kişisel kullanımı ile sınırlı olacak.

Ayrıntılı bilgi için:

kultursanatkart.iksv.org

binuniversiteliaraniyor.com

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