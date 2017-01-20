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alfabet sergi
KÜLTÜR-SANAT

Alfabetic ile sahipsiz hayvanlar mutlu olacak

Sanatın iyileştiren ruhu, "Alfabetic" adlı sergiyle hayat buluyor, kimsesiz hayvanların karnı doyuyor

20 Ocak 2017 Cuma, 16:51:57 Güncelleme: 16:56:30

Soul'n Art Galeri, "Alfabetic" adlı karma fotoğraf sergisiyle, kimsesiz hayvanlar yararına bir proje gerçekleştiriyor.

"Alfabetic" adlı sergiyle, fotoğrafların satışından elde edilen gelirin bir miktarı Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği aracılığıyla kimsesiz hayvanlara kullanılacak.

19 Ocak'ta sanat ve hayvanseverlerle Soul'n Art Galeri'de buluşacak olan sergiye Zerrin Tekindor, Tan Sağtürk, Ahmet Mümtaz Taylan, Ege Aydan gibi birçok ünlü isim destekte bulundu.

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