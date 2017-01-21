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KÜLTÜR-SANAT

Muğla'da 2 bin 700 yıllık tanrıça heykeli bulundu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:13:13 DHA

Muğla Bozburun açıklarında, Türk sualtı arkeoloji tarihinin en büyük seramik heykeli bulundu. Kasım ayında bulunan Tabak batığında yapılan araştırmalarda bulunan 2 bin 700 yıllık heykelin Kıbrıslı bir tanrıçaya ait olduğu saptandı

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    Marmaris'e bağlı Bozburun Mahallesi açıklarında geçen kasım ayında tespit edilen 2 bin 700 yıllık Tabak batığında, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından yapılan sualtı araştırmaları çalışmasında, 43 metre derinlikte, 2 bin 700 yıllık ve arkaik döneme ait olduğu saptanan 60 santimetre uzunluğunda heykel bulundu.

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     Enstitüye bağlı Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (EBAMER) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Harun Özdaş başkanlığındaki kazının, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izin ve Kalkınma Bakanlığı desteğiyle yürütüldüğü belirtildi.

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     Sadece belden aşağısı bulunan seramik heykelin ortaya çıktığı yerde ayrıca seramik tabaklar ve amforalar da gün ışığına kavuştu.

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