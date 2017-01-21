Cihat Aşkın ile "Yeni Türk Müziği Hareketi"

Türk müziğinin yeniden yorumlanarak, en sade şekliyle söylenmesi, çalınması amacıyla Türk müziğinin zenginliğini vurgulayacak proje Yeni Türk Müziği Hareketi, keman virtüözü Cihat Aşkın'ın öncülüğünde hayata geçiyor.

İster tek sesli, ister çok sesli, ister uzun hava, ister dans…Hepsinin sadelikten çıkarılarak, yorumda özgür, sunumda özgür ve ruhta özgür bir şekilde yeniden yorumlanacağı proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dinleyici ile buluşuyor.

İşte projenin ilk meyveleri konumundaki iki konser:

25 Ocak 2017 Çarşamba

Muzaffer Sarısözen ve Yeni Halk Müziği

Cengiz Özkan - Cihat Aşkın - Aşkın Ensemble

Yurttan Sesler’i kuran, halk müziğinin tüm yurda yayılmasını sağlayan ve gelecek kuşaklara devreden Muzaffer Sarısözen’in, 20'nci yüzyılın başında halk müziğimiz için açtığı yolu benimseyerek bu mirası geleceğe aktaran “Bu Toprağın Kemancısı” Cihat Aşkın, Anadolu toprağı ile bütünleşip bizim özümüzü anlatan 21'inci yüzyılın ozanı Cengiz Özkan’a eşlik ediyor.

8 Şubat 2017 Çarşamba

Doğu ve Batı'nın Yeniden Kucaklaşması

Dilek Türkan - Teyfik Rodos - Cihat Aşkın - Aşkın Ensemble

Doğu ile batının birbirine olan ihtiyacını konu alan konserde Cihat Aşkın, Dilek Türkan ve Teyfik Rodos’a eşlik ediyor. İki farklı dünyanın birleşme noktası olan Türkiye, Itri ile Bach'ın, Mozart ile Dede Efendi'nin, Aşık Veysel ile Beethoven'ın aynı dili konuşmasalar da aynı şeyleri söyledikleri yer olacak.