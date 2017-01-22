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Ayberk Atilla son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Ayberk Atilla için Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi

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Hayatını kaybeden usta oyuncu Ayberk Atilla için Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi. Usta sanatçının sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken, törende duygusal anlar yaşandı. Bir süredir mesane kanseri tedavisi gören ve 71 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ayberk Atilla için Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi. Usta sanatçının naaşı dev Türk bayrağı asılan tiyatro sahnesine getirildi.

Törene usta oyuncu Ayberk Atilla'nın eşi Gül Atilla başta olmak üzere Demet Akbağ, sanatçının son rol aldığı dizilerden biri olan 80'ler dizisinin tüm oyuncuları, Şehir Tiyatrolarının yöneticileri ve çalışma ekibi, oyuncu arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

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