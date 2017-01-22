22 Ocak 2017 Pazar, 15:47:37 | Güncelleme: 16:05:59
DHA
Usta oyuncu Ayberk Atilla için Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi
1
1|16
Ünlü Tiyatro oyuncusu Ayberk Attila son yolculuğuna uğurlandı.
2
2|16
Attila için Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenazede, 80'ler dizisinde birlikte çalıştığı oyuncu ve yapımcılar en önde saf tuttu.
3
3|16
Birol Güven ve Şoray Uzun Attila'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ayberk Attila ile birçok projede bir arada çalıştıkları söyleyen Tolga Çevik de cenazeye katılan isimler arasındaydı.
HABERİN DEVAMI
4
4|16
Çevik, "Çok sevdiğim bir ağabeyimdi. Dünya beyefendisi bir insanı kaybettik. İstanbul beyefendilerinin yavaş yavaş aramızdan ayrıldığı bir dönem maalesef" diye konuştu.
5
5|16
Ayberk Attila'nın en yakın arkadaşlarından oyuncu Sinan Bengier de kafama estiği zaman 'çayı koydum atla gel' dediği bir adamı kaybettiğini söyledi. Bengier Attila için, "Beraber herşeye güldüğümüz adamı kaybettim. Herkes bizi içkici biliyor. İçmeyen bir adamı kaybettik. Çok şeyi paylaştığım bir insandı. Allah rahmet eylesin"dedi.
6
6|16
Ayberk Attila ile 300'ün üzerinde oyunda aynı sahneye paylaştıklarını söyleyen Altan Erkekli de Attila'yı, " Bu toprakların yetiştirdiği çok sevgi dolu, narin, yetenekli, kimseyi kırmayan sevgili bir ağabey, pozitif duygularıyla bizleri güzele yönlendiren bir ağabeyimizdi" diye tarif etti.
HABERİN DEVAMI
7
7|16
70 yaşında vefat eden Ayberk Attila cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.