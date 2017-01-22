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Ayberk Atilla son yolculuğuna uğurlandı

22 Ocak 2017 Pazar, 15:47:37 DHA

Usta oyuncu Ayberk Atilla için Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi

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    Ünlü Tiyatro oyuncusu Ayberk Attila son yolculuğuna uğurlandı.

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    Attila için Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenazede, 80'ler dizisinde birlikte çalıştığı oyuncu ve yapımcılar en önde saf tuttu.

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    Birol Güven ve Şoray Uzun Attila'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ayberk Attila ile birçok projede bir arada çalıştıkları söyleyen Tolga Çevik de cenazeye katılan isimler arasındaydı.

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