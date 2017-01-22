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Ayberk Attila'nın en yakın arkadaşlarından oyuncu Sinan Bengier de kafama estiği zaman 'çayı koydum atla gel' dediği bir adamı kaybettiğini söyledi. Bengier Attila için, "Beraber herşeye güldüğümüz adamı kaybettim. Herkes bizi içkici biliyor. İçmeyen bir adamı kaybettik. Çok şeyi paylaştığım bir insandı. Allah rahmet eylesin"dedi.