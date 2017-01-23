Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntüye açıklama geldi!

27 Ocak’ta ABD’de gösterime girecek, A Dog's Purpose isimli filmdeki bir sahnede, Alman kurdu köpeğin suya atlaması gerekiyordu. Bir eğitmen aracılığıyla çekilmeye çalışılan sahne hayvanseverlerden tepki aldı.



TMZ'nin paylaştığı görüntülerde, sudan korkan ve girmek istemeyen köpeği film ekibinden bir kişi zorla suya sokuyor. Çevredekiler ise “Su sıcak korkmana gerek yok” gibi sözler söylüyordu.



Hayvanlara etik muamele için mücadele edenlerin kurduğu, hayvan hakları organizasyonu olan PETA'dan da eleştirel açıklamalar geldi.



Film yapım şirketi Universal Pictures ve Amblin Entertainment, Los Angeles prömiyerini iptal etme kararı aldı. Amblin Entertainment produksiyon şirketi, görüntülerin ortaya çıkmasından sonra açıklama yaparak, kapsamlı bir incelemenin başlatıldığını emniyet personeli, eğiticiler ve dublör koordinatörleri de dahil olmak üzere filmin yapımı ile ilgili birçok kişiyle konuştuklarını söyledi. Film yapımı boyunca Alman çoban köpeği Herkül'ün zarar görmediğine dair güvence verdi.



FİLM YAPIMCISINDAN AÇIKLAMA



Film yapımcısı Gavin Polone, köpeğin tehlikede olmadığını ve gündemin farklı amaçlarla değiştirildiğini savundu.

Gavin Polone, "Sahne, Kasım 2015'te Kanada'nın Winnipeg yakınlarındaki bir havuzda çekildi. Film ekiplerimiz yaptıkları stüdyo ile neredeyse bir nehri yeniden oluşturdu. Köpek suyun köpüğüne maruz kaldı. Ancak dalgıçlar tarafından kaldırıldı." diye konuştu. Sadece bu görüntülerden yola çıkarak açıklamalarda bulunan ve filmi boykot eden PETA vakfını suçladı.



Polone, "Hiçbir hata yapılmadığını söylemiyorum, ancak herşey yanlış ve haksız hale geliyor. Cep telefonu ile çekilen videoyu servis eden kişi gündem yaratmak için filmimizi kullanıyor.



Belli bir şekilde kesilmiş bir cep telefonu videosu. Görmediğiniz çok şey var. Su altında yüksek platformlar var. Su altında bir (tüplü) dalgıç var. Diğer taraftaki güvenlik görevlilerini görmüyorsunuz.



Videoyu belli yerinde durduran kişi muhtemelen satmak istedi. 'Köpek iyi gibi gözükürse' satılmaz diye düşündü ve köpeğin ölebileceğini düşündüren bir mizansen yarattı." diye konuştu.



KİTABIN YAZARINDAN AÇIKLAMA



Filmin uyarlanmasının yapıldığı 'A Dog's Purpose' isimli kitabın yazarı W. Bruce Cameron'da gündeme gelen görüntüleri izlediğini ama videonun sette neler olduğuna dair yanlış algı oluşturduğunu söyledi. Facebook üzerinden paylaştığı mesajlarda, hayvanseverlerin duyarlılığına çok sevindiğini söyledi. Bruce Cameron, "Sette herkesin aklı köpeklerin güvenliği ve rahatlığı üzerindeydi. Gerçekleri görmeden o videoyu izleyince tamamen farklı bir resim ortaya çıkıyor. Ayrıca videoyu çeken kişiler film setinde bir şeylerin yanlış gittiğini gördülerse, derhal yetkililere gitmeliydiler. Bu konuda bir şey yapmak için 15 ay beklenir mi? O günden önce suya neşeyle atlayan Herkül gördüm." açıklamasında bulundu.





PETA'DAN AÇIKLAMA GELDİ



PETA konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Bu görüntüleri rahatsız edici bulmamak soğuk bir kalbe sahip olmayı gerektirir. Bu yüzden PETA, A Dog's Purpose filminin kalpten mi yazılmış, yoksa sadece para kazanmak amaçlı mı? diye sorar. Ek görüntüler mevcutsa kamuoyuna açıklanmalıdır, ancak

suya dalmak zorunda bırakılan köpeğin korkunç görüntüleri değişmeyecektir.

Tıpkı, yatmadan önce çocuğa hikaye anlatan dadının, ona vurma görüntüsünün değişmediği gibi."



Kaynak: TMZ, Dailymail, Deadline