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Çağatay Çopuroğlu "Güzeller ve Çirkinler" ile karşımızda

Resim ve heykel sergisi "Güzeller ve Çirkinler", Çağatay Çopuroğlu'nun eserlerini, sanatseverlerle buluşturuyor

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Çağatay Çopuroğlu, "Güzeller ve Çirkinler" adlı sergisiyle ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor. Çopuroğlu'nun resim ve heykel eserlerinden oluşan sergi, sanatçının duygularını izleyiciye aktaran bir aracı rolünü oynuyor.

"Güzeller ve Çirkinler" adlı Çağatay Çopuroğlu sergisi, 15-22 Şubat tarihleri arasında Galeri Eksen'de gerçekleşecek.

Çağatay Çoğuroğlu Kimdir?

Çağatay Çopuroğlu, 1974 Ankara doğumludur. TED Ankara Koleji’nden 1992 yılında mezun olmuş, sonra ODTÜ’de mühendislik okumuş, aynı okulda işletme alanında yüksek lisans yaparken araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Lisede tiyatro, üniversite yıllarında klasik gitar ile ilgilenmiş, yüksek lisans yaparken kendisini tamamen internetle uğraşırken bulmuştur. Bir bilişim firmasında satış direktörü olarak çalışmaktadır. İki çocuk babasıdır. 2015 yılında yayınlanmış olan “Terminal” adlı romanın yazarıdır.

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