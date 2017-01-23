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Tahran'da "Çağdaş Türk Filmleri Haftası"

İran'ın başkenti Tahran'da Çağdaş Türk Filmleri Haftası, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un "Uzak İhtimal" filmiyle başladı

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Başkent Tahran'daki İran Sanatçılar Evi Şehnaz Sinema Salonu'nda, Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nün (TYEE) İran Sanatçılar Evi'yle ortak düzenlediği ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği tarafından desteklenen İran'da Çağdaş Türk Filmleri Haftası, yönetmen Coşkun'un Uzak İhtimal filmiyle açıldı.

Etkinlik kapsamında çağdaş Türk sinemasından yedi güzel filmin seçildiğini anlatan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, "Açılış programında Uzak İhtimal filminin seçilmesi beni memnun etti. Bu film, son yıllarda yaşanan medeniyetler çatışması, din temelli ayrımcılık ve aidiyet konularında eylem yönünden çok başarılıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Gösterilecek Filmler

28 Ocak günü sona erecek etkinlik kapsamında Bal (Yönetmen Semih Kaplanoğlu), Sivas (Yönetmen Kaan Müjdeci), Bir Zamanlar Anadolu’da, Kış Uykusu (Yönetmen Nuri Bilge Ceylan), Üç Yol (Yönetmen Faysal Soysal) ve Kelebeğin Rüyası (Yönetmen Yılmaz Erdoğan) filmleri beyaz perdeye yansıtılacak.

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