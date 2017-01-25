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KÜLTÜR-SANAT

2017 Oscar adayları açıklandı!

24 Ocak 2017 Salı, 16:30:19

89. Oscar adayları açıklandı. “Âşıklar Şehri” 14 adaylık kazanarak aynı sayıda adaylık kazanan “Perde Açılıyor” ve “Titanic” filmleriyle birlikte rekorun yeni sahiplerinden biri oldu

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    GAZETE HABERTÜRK

    Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 89. Oscar adaylarını açıkladı. 

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    32 yaşındaki Damien Chazelle’in yazıp yönettiği, Altın Küre’lerde de büyük bir zafere imza atan “Âşıklar Şehri” (La La Land) 14 adaylıkla “Perde Açılıyor” (All About Eve) ve “Titanic”in adaylık rekorunu egale etti.

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     Hollywood’da yükselmeye çalışan genç bir aktrisle, bir caz müzisyeninin aşk hikâyesini anlatan “Aşıklar Şehri”, film, yönetmen, kadın ve erkek oyuncu kategorilerinin yanı sıra senaryo dalında da aday olarak bütün önemli ödüllere aday gösterilmiş oldu. 

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