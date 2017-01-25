ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
HABERTÜRK'ÜN GÜCÜNÜ SİTENDE HİSSETMEK İSTEMEZ MİSİN? İSTEDİĞİN HABERTÜRK HABERİNİ SİTENE EKLEYEREK İÇERİĞİNİ ZENGİNLEŞTİR HT | BORSA
GÜVENİLİR BORSA KAYNAĞI. Bugüne kadar sadece profesyonellerin elinde olan veriler artık senin de hizmetinde! GALERİ VİDEO Yazı Dizileri Yerel Haberler Yemek Tarifleri

Roman Polanski, protestolar sonrasında jürilikten çekildi

Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen ve bu yıl 42'ncisi düzenlenecek Cesar Sinema Ödülleri yarışmasının jüri başkanlığına seçilen yönetmen Roman Polanski, hakkındaki çocuk istismarından kesinleşmiş cezanın tekrar gündeme gelmesi nedeniyle jüri başkanlığından çekilmek zorunda kaldı

0 1 0

Ünlü yönetmen Roman Polanski, çocuk istisması konusunda aldığı ceza sonrası Cesar Sinema Ödülleri'nde jüri başkanlığına seçilmişti. Görevinden aldığı protestolar sonucunda çekildiğini açıklandı.

Polanski'nin avukatı Herve Temime, Fransa basınına yaptığı açıklamada, Polanski'nin kendisine jüri başkanlığı görevi verilmesinden sonra başlayan tartışmalardan dolayı çok üzgün olduğunu ve başkanlık görevinden çekilmeye karar verdiğini belirtti.

Organizasyon Komitesi tarafından 18 Ocak'ta yapılan açıklamada, daha önce pek çok uluslararası ödül alan Polonya asıllı Paris doğumlu 83 yaşındaki Polanski'nin Cesar Sinema Ödülleri Jürisi'nin başkanı olarak belirlendiği açıklanmıştı.

Kariyerinin yanı sıra hakkındaki çocuk istismarı iddialarıyla gündeme gelen ve bu nedenle ABD'de hapis cezasına çarptırılan Polanski'nin bu göreve getirilmesi Fransa'da yoğun tartışmalara yol açmış ve özellikle kadın derneklerinin organizasyonu ile protesto amaçlı 61 bin imza toplanmıştı.

Polanski, hakkındaki çocuk istismarı iddiaları üzerine Fransız vatandaşlığına geçmiş ve Fransa, ünlü yönetmeni ABD'ye iade etmeyi reddetmişti.

Bu yıl 24 Şubat'ta 42'ncisi düzenlenecek Cesar Sinema Ödülleri'nin yeni jüri başkanının yakında açıklanması bekleniyor.

Bugünkü törende 84 yaşındaki İtalyan asıllı Fransız aktör Jean-Paul Belmondo'ya "Cesar Onur Ödülü" verilecek.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER
KÜLTÜR-SANAT

"ASIL ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ, YENİ TÜRK MÜZİĞİ HAREKETİ'DİR"

Ünlü keman sanat sanatçımız Cihat Aşkın, Türk müziğine yeni...

 "Asıl çağdaş Türk müziği, Yeni Türk Müziği Hareketi'dir"
KÜLTÜR-SANAT

80 BİN MAHKUM 'SON KUŞLAR'I İZLEDİ

Tiyatro oyuncusu Turgay Tanülkü, Kocaeli T Tipi Kapalı Ceza...

 'Son Kuşlar' cezaevinde sahnelendi
KÜLTÜR-SANAT

MUTLAKA İZLEMENİZ GEREKEN 150 FİLM

Mutlaka izlenmesi gereken 150 filmi sizler için derledik....

 Mutlaka izlemeniz gereken 150 film
KÜLTÜR-SANAT

2017 OSCAR ADAYLARI AÇIKLANDI!

'En İyi Film' dahil 14 adaylık kapan film...

 2017 Oscar adayları açıklandı!