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'Son Kuşlar' cezaevinde sahnelendi

Tiyatro oyuncusu Turgay Tanülkü, Kocaeli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumlara moral vermek için Sait Faik Abasıyanık'ın 'Son Kuşlar' isimli eserini sahneledi

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Kocaeli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Sait Faik Abasıyanık'ın 'Son Kuşlar' adlı oyunu sahnelendi.

Cezaevinin tiyatro salonunda oynanan oyunu Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Erdal Yüce, Kandıra Başsavcısı İsmet Dalaslan, savcı ve hakimler, cezaevi yetkilileri ile mahkumlar izledi.

"80 Bin Mahkum İzledi"

'Son Kuşlar' adlı oyunu yaklaşık 80 bin mahkumun izlediğini ifade eden Turgay Tanülkü, "Son Kuşlar projesi 1970'te benim kendi cezaevinde yattığım süreçte kafamda olan bir şeydi. Çünkü idamlar vardı. İdamlardan sonra darağacının olduğu yere kuşlar gelmemeye başlamıştı. Sait Faik'in Son Kuşlar öyküsünü okudum. Bir de kendi cezaevinde yaşadıklarımızla harmanlaşınca kimine göre bir oyun, bize göre ise yaşam, böyle bir etkinlik başladı. Bu bir sosyal proje. Ücretsiz oynuyoruz bütün cezaevlerinde. Burası 110'uncu cezaevi. Yaklaşık 80 bin mahkum seyretti daha önce bu oyunu. Buradaki T ve F tipi cezaevlerinin hepsinde oynuyoruz. Suç ayrımını yapmıyoruz. Gelen netice olarak bu ülkenin vatandaşı. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

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