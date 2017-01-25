Dünyanın en pahalı tabloları

25 Ocak 2017 Çarşamba, 20:37:29 | Güncelleme: 21:02:39
Çoğu insanın sadece kırmızı bir renk kümesi sandığı Barnett Newman'ın soyut dışavurumcu ve renk alanı resminde kimileri 110 milyon dolarlık sanat eseri görüyor. İşte bazıları çok tuhaf gelse de değeri milyonlarca dolarlık tablolar.
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Claude Monet - Su Nilüferleri (1919) - 85.7 Milyon Dolar
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Mark Rothko - Turuncu, Kırmızı, Sarı (1961) - 88 Milyon Dolar
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Andy Warhol - Marilyn (1964) - 92.4 Milyon Dolar
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Pablo Picasso - Yo Picasso (1901) - 92.5 Milyon Dolar
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Vincent Van Gogh - Selvili Buğday Tarlası (1889) - 94.5 Milyon Dolar
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Jasper Johns - Hatalı Çıkış (1959) - 95 Milyon Dolar
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Pablo Picasso - Pierette'in Nikahı (1905) - 95.3 Milyon Dolar
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Francis Bascon - Triptik 1976 (1976) - 96 Milyon Dolar
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Roy Lichtenstein - Hemşire (1964) - 96.4 Milyon Dolar
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Peter Paul Rubens - Masum Çocuklar Katliamı (1611) - 102.1 Milyon Dolar
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Paul Cezanne - Noir Şatosu Bahçesinden Sainte Victoria Dağı (1904) - 103 Milyon Dolar
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Gustav Klimt - Adele Bloch-Bauer II (1912) - 104.5 Milyon Dolar
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Vincent Van Gogh - Sakalsız Ressamın Portresi (1889) - 105.1 Milyon Dolar
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Andy Warhol - Çifte Felaket (1963) - 108.4 Milyon Dolar
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Barnett Newman - Anna'nın Işığı (1968) - 109 Milyon Dolar
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Andy Warhol - Sekiz Elvis (1963) - 111.2 Milyon Dolar
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Pablo Picasso - Kedili Dora Maar (1941) - 113.1 Milyon Dolar
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Vincent Van Gogh - Süsenler (1889) - 113.6 Milyon Dolar
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Pablo Picasso - Çıplak, Yeşil Yapraklar ve Büst (1932) - 116.9 Milyon Dolar
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Jasper Johns - Bayrak (1954) - 120.8 Milyon Dolar
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Edvard Munch - Çığlık (1895) - 125.1 Milyon Dolar
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Leonardo Da Vinci - Salvator Mundi (16. yy) - 131 Milyon Dolar
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Pablo Picasso - Pipolu Çocuk (1905) - 132.1 Milyon Dolar
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Pierre-Auguste Renoir - Le Moulin de la Galette'de Dans (1876) - 143.2 Milyon Dolar
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Francis Bacon - Lucian Fredu'un Üçlü Çalışması (1969) - 146.4 Milyon Dolar
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Vincent Van Gogh - Dr Gachet Portresi (1890) - 152 Milyon Dolar
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Pablo Picasso - Rüya (1932) - 159 Milyon Dolar
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Gustav Klimt - Adele Bloch Bauer I (1907) - 160.5 Milyon Dolar
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Willem de Kooning - Kadın III (1953) - 163.4 Milyon Dolar
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Jackson Pollock - No 5 (1948) - 166.3 Milyon Dolar
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Amedeo Modigliani - Kırmızı Çıplaklık (1918) - 172.2 Milyon Dolar
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Pablo Picasso - Cezayir'in Kadınları (1955) - 181 Milyon Dolar
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Rembrandt Van Rijn - Maarten Soolmans ve Oopjen Coppit Portreleri (1634) - 182 Milyon Dolar
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Mark Rothko - No 6 - Menekşe, Yeşil ve Kırmızı (1952) - 188 Milyon Dolar
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Jackson Pollock - Numara 17A (1948) - 200 Milyon Dolar
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Paul Cezanne - Kart Oyuncuları (1893) - 276 Milyon Dolar
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Paul Gauguin - Benimle Ne Zaman Evleneceksin (1892) - 303 Milyon Dolar
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Willem de Kooning - Interchange (1955) - 305 Milyon Dolar