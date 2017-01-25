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KÜLTÜR-SANAT

Dünyanın en pahalı tabloları

25 Ocak 2017 Çarşamba, 20:37:29

Çoğu insanın sadece kırmızı bir renk kümesi sandığı Barnett Newman'ın soyut dışavurumcu ve renk alanı resminde kimileri 110 milyon dolarlık sanat eseri görüyor. İşte bazıları çok tuhaf gelse de değeri milyonlarca dolarlık tablolar.

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    Claude Monet - Su Nilüferleri (1919) - 85.7 Milyon Dolar

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    Mark Rothko - Turuncu, Kırmızı, Sarı (1961) - 88 Milyon Dolar

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    Andy Warhol - Marilyn (1964) - 92.4 Milyon Dolar

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    insanlar kafayı yemiş
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