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George Orwell 1984 ABD
KÜLTÜR-SANAT

George Orwell'in "1984" romanı ABD'de zirvede

Donald Trump'ın ABD başkanı olmasının ardından George Orwell'in "1984" romanı Amazon'da en çok satılan kitaplar listesinin zirvesine yerleşti

25 Ocak 2017 Çarşamba, 22:22:22 Güncelleme: 22:23:30 AA

Donald Trump'ın ABD başkanı olmasının ardından George Orwell'in 1949'da yayımlanan "1984" adlı politik romanı Amazon'da en çok satan kitaplar listesinin zirvesine oturdu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Orwell'in kitabına artan ilginin temelinde Trump yönetiminin uygulamalarıyla doğrudan ilişki kurmak için henüz yapılmış araştırma olmamakla birlikte, yönetimin kolaylıkla yalanlanabilen iddiaları "alternatif gerçekler" kavramıyla açıklaması bu yorumları gündeme getirdi.

Trump'ın yemin törenindeki kalabalıkla ilgili rakamlar ve fotoğraflarla ortaya konan gerçeklere muhalefet ederek medyayı suçlaması, elinde hiçbir delil olmamasına karşın seçimlerde 5 milyona yakın Hillary Clinton lehine illegal oy kullanıldığını savunması kitapla paralellik kurulmasına neden oldu.

Dünya klasikleri arasına giren kitapta İngiliz Sosyalist Parti yönetimin gözetleme ve propaganda faaliyetlerine yer veriliyor. Parti, "Savaş barıştır", "Özgürlük köleliktir", "Cehalet güçtür" gibi sloganlar kullanıyor.

Donald Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway, Başkan'ın kolaylıkla yalanlanabilen iddiaları ısrarla savunmasına ilişkin sorular üzerine bir TV programında yaptığı açıklamada, Trump'ın "Alternatif gerçekleri" anlattığını söylemiş, sunucu ise "Alternatif gerçeklerin aslında yalanlar" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın özellikle Müslümanların fişlenmesi, bazı ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi ve polisin yetkilerinin artırılması konusundaki planları ile de kitapta anlatılan durum arasında benzerlikler kuruluyor.

Washington Post gazetesi, 2013 yılında ABD'nin gözetleme ve istihbarat programının sızdırılmasının ardından da söz konusu kitaba ilginin artığını belirtti.

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