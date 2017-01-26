Romantizmin güçlü temsilcisi Gérard Nerval 209 yaşında...

22 Mayıs 1808'de Paris'de doğan yazarın asıl adı Gérard de Labrunie, Gérard Nerval ismini ise yazılarında kullanıyor.

Romantizmin en güçlü temsilcisi olan Fransız şair, aynı zamanda yazar ve gezgin. Birçok defa Türkiye'ye de uğramış, İstanbul'un en çok mezarlıklarını beğenmiştir. Dünya edebiyat tarihinin en önemli şairlerinden ve yazarlarından olan Gérard Nerval'in Çevirmenlik hevesi, Goethe'in Faust eseriyle başladı ve bu O'nu ünlü yaptı. Goethe'nin de takdirlerini alan Nerval, 1840'lı yıllarda da Heinrich Heine'nin şiirlerini Fransızca olarak sundu.

Aşkları Hep Ağır ve Sancılı...

1855 yılında, 47 yaşındayken Paris'te bir parkta ilk aşık olduğu kadını ailesi ile piknik yaparken görür. Çocuklarıyla mutlu olan babanın yaşamını kıskanarak tekrar bir bunalım içerisine girdi. Öldüğü gün, "Sıcak bir kış günü" tasviriyle dünya tarihine geçti.

Onu Görmeye Gelen Şairler Karşısında Saygı Duruşuna Geçerler

Teyzesine "Bu akşam beni bekleme, çünkü gece kara ve ak olacak..." mısralarını içeren bir şiir yazan Nerval kendini bir sokak lambasına asar. O'nu görmeye gelen şairler, asılmış bedeni karşısında saygı duruşuna geçerler.

Paris'teki Pere Lachaise mezarlığına gömülen Nerval, aşkı için intihar eden ender romantizm dönemi şairlerindendir. Umberto Eco tarafından İtalyanca'ya çevirilmiş olan eserleri İtalyan edebiyatını yönlendirirken; Nerval ayrıca modern sürrealizmin en büyük ilham kaynaklarından biridir. Nerval’in eserleri, Cahit Sıtkı Tarancı ve Orhan Veli Kanık gibi isimler tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.