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Haftanın filmleri

Bu hafta dört yeni film vizyona girdi. Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü, İçeride, Satıcı, Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü filmleri olmak üzere, işte bu hafta gösterime giren dört film ve konuları...

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Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü

Vizyon Tarihi: 27 Ocak 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aksiyon , Dram , Gerilim , Macera
Süre: 107 Dak.
Yönetmen : D.J. Caruso
Oyuncular : Vin Diesel , Donnie Yen , Deepika Padukone , Kris Wu , Samuel L. Jackson
Senaryo : Rich Wilkes , F. Scott Frazier , Chad St. John
Yapımcı : Vin Diesel , Neal H. Moritz
Diğer Adı : Xander Returns, Yeni Nesil Ajan 3

"Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü" Konu Özeti

Uzun süredir ölü olduğu zannedilen Xander Cage (Vin Diesel), Dominik Cumhuriyeti'nde gözlerden bir yaşam sürmektedir. Ancak CIA ajanı Jane Marke (Toni Collette) yerini tespit eder ve xXx'i çok önemli bir iş için görevinin başına dönmeye ikna eder. Bu da, Xiang'ın (Donnie Yen) önderlik ettiği çok tehlikeli 4 kişilik bir çetenin eline geçmiş olan, dünyadaki tüm askeri uyduları kontrol edebilme yeteneğine sahip "Pandora'nın Kutusu" olarak adlandırılan bir cihazı çok geç olmadan geri alabilmektir. Cage de keskin nişancı Adele Wolff (Ruby Rose), DJ Nicks Zhou (Kris Wu), ve çılgın şoför The Torch'tan (Rory McCann) oluşan ekibiyle ve ona yardım eden diğer arkadaşlarıyla birlikte tehlikeli ve maceralı bir yolculuğa çıkar.

İçeride (Shut In)

Vizyon Tarihi: 27 Ocak 2017
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Dram , Gerilim
Süre: 91 Dak.
Yönetmen : Farren Blackburn
Oyuncular : Naomi Watts , Oliver Platt , Charlie Heaton , Jacob Tremblay , David Cubitt
Senaryo : Christina Hodson
Yapımcı : Ariel Zeitoun , Sylvain Proulx

İçeride (Shut In) Konu Özeti

Klinik Psikolog Mary Portman (Naomi Watts), bir trafik kazasında eşini kaybetmiştir, oğlu Steven (Charlie Heaton) ise artık hiçbirşeye tepki vermemektedir. Kadın yaşadığı şoku atlatmaya çalışırken bir yandan da oğluna bakmaya çalışmaktadır. Acısını unutabilmek için kendini başka çocuklara adayan Portman, bir gün kliniğine gelen küçük Tom (Jacob Tremblay) ile yakın bir bağ kurar, hatta annesiz kalmış çocuğu evine kabul eder. Ancak fırtınalı bir gece sırasında Tom ortadan kaybolur. Tom'un o soğukta hayatta kalma ihtimalinin olmadığı söylenmektedir. Bu olay, Mary ve Steven için korku dolu günlerin başlangıcı anlamına gelecektir.

Satıcı (Forushande)

Vizyon Tarihi: 27 Ocak 2017
Yapımı : 2016 - Fransa , İran
Tür : Dram
Süre: 143 Dak.
Yönetmen : Asghar Farhadi
Oyuncular : Shahab Hosseini , Taraneh Alidoosti , Babak Karimi , Mina Sadati
Senaryo : Asghar Farhadi
Yapımcı : Asghar Farhadi , Alexandre Mallet-Guy
Diğer Adı : The Salesman, Le Client

Satıcı (Forushande) Konu Özeti

Yaşadıkları evin ciddi bir yıkılma tehlikesi arzetmesinin ardından tiyatrocu Emad (Şahab Hüseyni) ve Rana (Terane Alidosti), yeni bir ev aramaya başlar. O sıralarda Arthur Miller'ın Satıcının Ölümü oyununda başrol oynayan çift, sonunda tiyatrodaki bir başka oyuncunun çıktığı eve kiracı olarak yerleşmeyi kabul eder. Ev son derece güzeldir, ancak evin bir önceki kiracısının özel hayatıyla ilgili birçok dedikodu bulunmaktadır. Yerleşmelerinden kısa bir sonra, bir gece Rana yalnızken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrar. Rana olayı polise götürmek istemez, bunun üzerine Emad suçluyu kendi yöntemleriyle bulmaya karar verir. Bütün bu olaylar, aralarındaki ilişkiyi kötüleştirecektir.
Oscar ödüllü Asghar Farhadi'nin 2016 yapımı Satıcı filmi, Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmasının yanında, İran'ın Oscar için adayı olarak seçildi.

Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü (The Dragon Spell)

Vizyon Tarihi: 27 Ocak 2017
Yapımı : 2016 - Ukrayna
Tür : Animasyon , Komedi , Macera
Süre: 85 Dak.
Yönetmen : Manuk Depoyan, Viktor Andrienko
Oyuncular : -
Seslendirenler : Fatih Özkul , Ezel Kalkan , Mazlum Kiper , Sinan Divrik , Oğuz Toydemir
Senaryo : -
Yapımcı : -
Diğer Adı : Mykyta kozhumyaka, Nicky Tanner and the Fire Flower

Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü (The Dragon Spell) Konu Özeti

Ünlü bir ejderha avcısı olan babasının izinden giderek ejderhalar avlamak, küçük Nicky'nin en büyük hayalidir. Ancak babasının henüz hazır olmadığına dair tüm uyarılarına rağmen Nicky, dünyaya geri gelmek isteyen ejderhayı durdurmak isteyen babasının peşine takılır ve yanlışlıkla Büyülü Kapı'dan geçerek yarasa arkadaşı Eddie ile birlikte Sihirli Küre'ye gider. Bu fantastik ortamda Nicky, büyülü ateş tomurcuğunun bularak ejderhayı durdurmak ve kahraman olabilmek için büyük bir fırsat elde etmiştir. Ancak işi hiç de kolay olmayacaktır.

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