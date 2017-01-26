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Dabbe Bursa
KÜLTÜR-SANAT

'Dabbe Zehr-i Cin' filmini izleyenler Bursa'ya akın etti

'Dabbe Zehr-i Cin' filmindeki hikayenin geçtiği yer olan Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mezit ve Sulhiye mahalleleri ziyaretçi akınına uğruyor. Mahalle sakinleri ise durumdan şikayetçi...

26 Ocak 2017 Perşembe, 22:49:05 Güncelleme: 22:56:10 İHA

"Dabbe Zehr-i Cin" filminde doğaüstü olayların Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mezit ve Sulhiye mahallelerinde yaşandığı iddialarına tepki gösteren mahalle sakinleri, filmden etkilenerek metruk binaları incelemeye gelenlerden de rahatsız olduklarını söyledi.

"Dabbe Zehr-i Cin" filminde yaşanan doğaüstü olayların "üç çatallı gölge köy" olarak adlandırılan Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mezit ve Sulhiye mahallelerinde yaşandığı iddiaları mahalle sakinlerini hem tedirgin ediyor hem de tepkilerine neden oluyor.

Mahalle sakinleri, böyle bir olayın kendi mahallelerinde asla yaşanmadığını altını çizerek, bazılarının filmden etkilenerek gece saatlerinde gelerek mahalledeki bazı metruk binaları incelediklerini ve bu durumdan rahatsız olduklarını söyledi.

Mezit Mahallesi Muhtarı Ali Kaba, "Bir süreden beri cin muhabbeti var. Buraya gelip gidenler oluyor. Biz bunlardan rahatsız oluyoruz. Cin meselesi asla ve asla yoktur. Mahallemiz oldukça sakin ve huzurlu bir mahalledir. Kim oldukları belli olmayan kişiler gece vakitlerinde gelip huzurumuzu kaçırıyorlar, çoluk çocuğumuzu tedirgin ediyorlar. Cin yok ama biz cinnet geçireceğiz" dedi.

Sulhiye Mahallesi Muhtarı Celalettin Cengiz ise, "Metruk ev birkaç tane var. Çevresinde yaşayan insanlar var. Böyle bir şey olsa onlar fark ederdi. Böyle bir şey olamaz. Cinli köy diye imaj yaratmaya çalışıyorlar. Bundan biz çok rahatsızız. Yıllardan bu yana ne biz nede büyüklerimiz böyle bir olay yaşadılar. Biz bu durumla ilgili Jandarma'ya bir çok şikayette bulunduk. Köyümüze gece saatlerinde gelip incelemelerde bulunan kişileri jandarma ekipleri de denetlediler. Tamamen bir yerlerden duyup gelip burada incelemelerde bulunuyorlar. Burada öyle bir doğaüstü olay olmadı. Köyümüzün 200 yıldır ismi Sulhiye Mahallesi'dir. Üç Çatallı Gölge Köyü diye bir isim asla olmadı" dedi.

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