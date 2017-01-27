Mary Tyler Moore hayatını kaybetti

Canlandırdığı rollerle 1970’li yıllarda TV’deki kadın algısını değiştiren Mary Tyler Moore, 80 yaşında hayatını kaybetti. Suni solunum cihazıyla yaşayan Moore’un diyabet komplikasyonu olarak zatürreeye yakalandığı ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. 17 yaşında dansçı olarak eğlence dünyasına adım atan Moore, ekranda pantolon giyen, bekâr, kariyer peşinde koşan kadını canlandırarak kadınlarla ilgili klişelerin sorgulanmasını sağlamıştı.

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