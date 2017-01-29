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Ünlü oyuncu Emmanuelle Riva hayatını kaybetti

89 yaşındaki ünlü sinema oyuncusu Emmanuelle Riva hayatını kaybetti

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Michale Haneke’nin ‘Amour-Aşk’ filminde canlandırdığı rolle hafızalara kazınan Fransız oyuncu Emmanuelle Riva, 89 yaşında hayata veda etti. Oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

1959 yılında Alain Resnais’nin unutulmaz klasiği ‘Hroshima Mon Amour'da (Hiroşima Sevgilim) canlandırdığı rolle dikkatleri çeken Riva, uzun süre ara verdiği sinema dünyasında 20 filmde rol aldı ve önemli ödüllere layık görüldü. Georges Franju imzalı ‘Therese Desqueyroux’ (1962) ile Venedik’te En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Riva, ‘Amour’ ile Cesar, Bafta ve Avrupa Film Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi ve Oscar’a aday gösterildi.

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