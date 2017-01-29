İngiliz müzik grubu Elbow, 3 Şubat’ta yayınlanacak olan yedinci albümü Little Fictions‘daki ‘Gentle Storm’ şarkısı için klip çekti. Godly & Creme’in ‘Cry’ klibinin bir tür uyarlaması olan ‘Gentle Storm’ klibinde ‘Sherlock’ dizisinin yıldızı Benedict Cumberbatch de yer aldı.

Siyah-beyaz olarak çekilen klibin yönetmenliğini Kevin Godley üstlendi.Concord Records ve Polydor Records ortaklığıyla yayınlanacak olan Little Fictions, grubun 2014’ten bu yana yayınladığı ilk albüm olma özelliğini taşıyor.