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KÜLTÜR-SANAT

İşte 2017 Sinema Oyuncuları Birliği Ödüllerini kazananlar

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:22:28 HABERTURK.COM

Her yıl Sinema Oyuncuları Derneği (Screen Actors Guild) tarafından dağıtılan ve bu sene 23. düzenlenen SAG Ödülleri sahiplerini buldu. Her ödül listesinin yıldızı olan Aşıklar Şehri bir ödüle layık görülürken, Denzel Washington'lı Fences 2 dalda ödül aldı

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    SAG Ödülleri, Film Oyuncuları Birliği'nin (Screen Actors Guild) 1995'den bu yana dağıttığı sinema ve televizyon ödülleri olarak biliniyor.

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    ABD'de Film Oyuncuları Birliği'nin her yıl dağıttığı SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri, bu yıl da, dün gece Los Angleles'te düzenlenen görkemli törende sahiplerini buldu. 

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    Düzenlenen törende Denzel Washington, Emma Stone ve Hidden Figures filmi oyuncuları büyük ödülleri topladı. Gecenin ilgi çekici yanı Donald Trump'ın "Müslüman yasağı" yasa teklifine, sanatçılardan gelen eleştiriler oldu.

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