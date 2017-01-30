İşte 2017 Sinema Oyuncuları Birliği Ödüllerini kazananlar
30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:22:28 | Güncelleme: 12:51:57
HABERTURK.COM
Her yıl Sinema Oyuncuları Derneği (Screen Actors Guild) tarafından dağıtılan ve bu sene 23. düzenlenen SAG Ödülleri sahiplerini buldu. Her ödül listesinin yıldızı olan Aşıklar Şehri bir ödüle layık görülürken, Denzel Washington'lı Fences 2 dalda ödül aldı
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SAG Ödülleri, Film Oyuncuları Birliği'nin (Screen Actors Guild) 1995'den bu yana dağıttığı sinema ve televizyon ödülleri olarak biliniyor.
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ABD'de Film Oyuncuları Birliği'nin her yıl dağıttığı SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri, bu yıl da, dün gece Los Angleles'te düzenlenen görkemli törende sahiplerini buldu.
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Düzenlenen törende Denzel Washington, Emma Stone ve Hidden Figures filmi oyuncuları büyük ödülleri topladı. Gecenin ilgi çekici yanı Donald Trump'ın "Müslüman yasağı" yasa teklifine, sanatçılardan gelen eleştiriler oldu.
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Törenin bir diğer konusu ise geçen yıl Oscar törenine yönelik "çok beyaz" eleştirilerinden sonra, Film Oyuncuları Birliği'de beyazlara yönelik ayrımcılık yapmama konusuna dikkat etti. Büyük ödüllerin pek çoğu, bu yıl siyahi adaylara gitti.
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İşte Screen Actors Guild (SAG) ödülünü kazananlar...
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TV Komedi Dizisi En İyi Kadın Oyuncu
Julia Louis-Dreyfus, Veep
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TV Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu
William H Macy, Shameless
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TV Komedi Dizisi En İyi Oyuncu Kadrosu
Orange is the New Black
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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Viola Davis, Fences
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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mahershala Ali, Moonlight
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TV Dizisi ya da Mini Dizi Dalında En İyi Kadın Oyuncu
Sarah Paulson, The People v OJ Simpson: American Crime Story
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TV Dizisi ya da Mini Dizi Dalında En İyi Erkek Oyuncu