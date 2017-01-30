ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
HABERTÜRK'ÜN GÜCÜNÜ SİTENDE HİSSETMEK İSTEMEZ MİSİN? İSTEDİĞİN HABERTÜRK HABERİNİ SİTENE EKLEYEREK İÇERİĞİNİ ZENGİNLEŞTİR HT | BORSA
GÜVENİLİR BORSA KAYNAĞI. Bugüne kadar sadece profesyonellerin elinde olan veriler artık senin de hizmetinde! GALERİ VİDEO Yazı Dizileri Yerel Haberler Yemek Tarifleri

Ünlü çizer Ramize Erer'e Fransa'dan "Yaratıcı Cesaret Ödülü"

Ünlü çizer Ramize Erer, Fransa'daki Angoulême Uluslararası Çizgi Roman Festivali'nde "2017 Yaratıcı Cesaret Ödülü"nü kazandı

0 0 0

"Tehlikeli İlişkiler" başlıklı karikatür serisi ve "Kötü Kız", "Tüpçü" gibi karakterleri ile sevilen çizer Ramize Erer, 44 yıldır gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük çizgi organizasyonu olan Angoulême Uluslararası Çizgi Roman Festivali'nde, karikatürlerindeki derin ve güçlü feminizm dolayısıyla "2017 Yaratıcı Cesaret Ödülü"ne layık görüldü.

Ramize Erer, Fransa'nın en köklü mizah dergilerinden Fluide Glacial tarafından verilen ödülü alırken, "Virginia Woolf ya da Simone de Beauvoir'i bilmeden feminist olan annem için alıyorum bu ödülü. Hayat onu feminist yapmıştı. Bana verdiği sonsuz özgürlük duygusuyla çizdim bütün karikatürlerimi şimdiye kadar. Yarattığım karakterlerde kadınların arzularından ve kadın sorunlarından bahsettim" şeklinde konuştu.

Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümü mezunu Ramize Erer, çizerliğe 1980 yılında Gırgır dergisinde başladı. Cumhuriyet gazetesinde ve sonrasında 13 yıl boyunca Radikal gazetesinde her gün, "Tehlikeli İlişkiler" başlıklı bant çizen Erer, aynı gazetede aynı zamanda "Kötü Kız" karakterini yarattı ve okurlarına sevdirdi. Bugüne kadar 10 binden fazla karikatürü ve öyküsü yayımlanan Ramize Erer'in "Bir Bıyıksız", "Eşi Nadide", "Kötü Kız", "Tehlikeli İlişkiler", "Evlilik", "Kız Hikayeleri" albümleri bulunuyor. "Kötü Kız" albümü Almancaya, "Evlilik" albümü ise İtalyancaya çevrildi.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER
KÜLTÜR-SANAT

SİNEMA OYUNCULARI BİRLİĞİ ÖDÜLLERİ (SAG) SAHİPLERİNİ BULDU!

Her yıl Sinema Oyuncuları Derneği (Screen Actors Guild)...

 İşte 2017 Sinema Oyuncuları Birliği Ödüllerini kazananlar
KÜLTÜR-SANAT

BENEDİCT CUMBERBATCH, ELBOW’UN KLİBİNDE OYNADI

‘Sherlock’ dizisinin başrol oyuncusu Benedict Cumberbatch,...

 ‘Sherlock’ klipte oynadı
KÜLTÜR-SANAT

ÜNLÜ OYUNCU EMMANUELLE RİVA HAYATINI KAYBETTİ

89 yaşındaki ünlü sinema oyuncusu Emmanuelle Riva hayatını...

 Ünlü oyuncu Emmanuelle Riva hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANAT

ANADOLU'NUN BİNLERCE YILLIK BİRİKİMİ PARİS'İ BÜYÜLEDİ

Paris’te düzenlenen “Maison&Objet Fuarı” tasarımcılara ev...

 ANATOLI, Paris Maison&Objet Fuarı'na damgasını vuruyor!