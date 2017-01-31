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KÜLTÜR-SANAT

Konya'da Selçuklu Kafe

31 Ocak 2017 Salı, 02:51:24

Konya'da bir otel inşaatındaki çalışmalar sırasında yerin yaklaşık 8 metre altında Selçuklu Devleti'ne ait kalıntılar bulundu

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    ZAFER SAMANCI/GAZETE HABERTÜRK

    Konya Karatay’daki Safa Royal Museum Hotel inşaatı sırasında 8 metre derinlikte Selçuklu kalıntıları ortaya çıktı.

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    Kalıntıların olduğu bölüm “müze”, üstü de otel oldu. 2012 yılında otelin temeli atıldıktan sonra devam eden inşaat çalışmaları sırasında Selçuklu kalıntılarına rastlandı.

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    Yerin yaklaşık 8 metre altında Selçuklu Hükümdarı I. Alâeddin Keykubat tarafından 1221’de yaptırılan Konya Dış Kalesi’ne ait Ertaş Kapısı ile daha önceki dönemlerde yapıldığı değerlendirilen ve haç işaretleri de bulunan dış kale burçları ortaya çıktı.

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