Konya'da Selçuklu Kafe

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‘HEM ÇAY İÇİYOR HEM GEZİYORLAR’

Royal Museum Hotel’in Ön Büro Müdürü Mustafa Akbaş, “Müşteriler için zemin katta küçük bir kafe tarzı oluşturduk. İnsanlar hem bu tarihi kalıntıları gezip inceliyorlar hem de oturup çay içip sohbet ediyorlar” dedi.