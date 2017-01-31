Konya'da Selçuklu Kafe

31 Ocak 2017 Salı, 02:51:24 | Güncelleme: 03:07:31
Konya'da bir otel inşaatındaki çalışmalar sırasında yerin yaklaşık 8 metre altında Selçuklu Devleti'ne ait kalıntılar bulundu
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ZAFER SAMANCI/GAZETE HABERTÜRK
Konya Karatay’daki Safa Royal Museum Hotel inşaatı sırasında 8 metre derinlikte Selçuklu kalıntıları ortaya çıktı.
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Kalıntıların olduğu bölüm “müze”, üstü de otel oldu. 2012 yılında otelin temeli atıldıktan sonra devam eden inşaat çalışmaları sırasında Selçuklu kalıntılarına rastlandı.
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Yerin yaklaşık 8 metre altında Selçuklu Hükümdarı I. Alâeddin Keykubat tarafından 1221’de yaptırılan Konya Dış Kalesi’ne ait Ertaş Kapısı ile daha önceki dönemlerde yapıldığı değerlendirilen ve haç işaretleri de bulunan dış kale burçları ortaya çıktı.
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Otel yöneticileri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne haber verdi.
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Kalıntılar koruma altına alınırken kurul kararıyla yeniden projelendirilen otel inşaatı devam etti. Eserlerin sergilenebilmesi için de zemin katında yeni düzenleme yapıldı.
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‘HEM ÇAY İÇİYOR HEM GEZİYORLAR’
Royal Museum Hotel’in Ön Büro Müdürü Mustafa Akbaş, “Müşteriler için zemin katta küçük bir kafe tarzı oluşturduk. İnsanlar hem bu tarihi kalıntıları gezip inceliyorlar hem de oturup çay içip sohbet ediyorlar” dedi.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Selçuklu İlçesi’nde bulunan Zindankale Katlı Otopark inşaatının 2007 yılındaki hafriyat çalışması sırasında da Selçuklu dönemine ait sur duvarı bulunmuştu.
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Karatay İlçesi’nde bir mobilya mağazası ve atölyesinin altında da tarihi kalıntılar yer alıyor.