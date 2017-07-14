21 Şubat 2017 Salı, 09:32:25 | Güncelleme: 14 Temmuz 2017 Cuma, 17:49:11
İşte başınıza gelmesini istemeyeceğiniz en sıra dışı anlar...
1
1|88
Bazı olaylar vardır ki gerçekten karşılaşmak istemezsiniz. Mesela, anahtarınızın düştüğü yerde yılan olması ya da arabanızın örümceklerle kaplanması gibi... İşte başınıza gelmesini istemeyeceğiniz en sıra dışı anlar...
2
2|88
3
3|88
4
4|88
HABERİN DEVAMI
5
5|88
6
6|88
7
7|88
8
8|88
HABERİN DEVAMI
9
9|88
10
10|88
11
11|88
12
12|88
SU SAYACINDA MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ
Bir aile yıllardır açılmamış olan su sayacı kutusunu açınca içinde gördükleri karşısında şaşkına döndü.
HABERİN DEVAMI
13
13|88
İçindeki canlıları inceleyen aile, değişik bir arı türünün su sayaç kutusunu kovana çevirdiğini fark etti.
14
14|88
İşte o kovandan mide bulandıran kareler...
15
15|88
16
16|88
İNTERNETTEN SÜS DİYE ALDI, GERÇEK 47 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI
Charlotte Harrison isimli kadın süs için bir yumurta aldı, 47 gün sonra yumurtanın içinden çıkanı görünce...
Harrison bu yumurtayı bir internet sitesinden 20 dolara aldı.
HABERİN DEVAMI
17
17|88
Evini süslemek için aldığı bu yumurtanın içinde bir canlının olabileceğini de düşünmedi.
18
18|88
Yumurtayı aldıktan sonra Harrison bir farklılık olduğunu anladı ve onu yapay kuluçka makinesine koydu.
19
19|88
47 gün sonra ise yumurtanın içinden bir kuş çıktı.
20
20|88
Hemde bir deve kuşu...
HABERİN DEVAMI
21
21|88
22
22|88
23
23|88
24
24|88
HABERİN DEVAMI
25
25|88
26
26|88
27
27|88
28
28|88
Bahçesindeki ağaç kütüğünün içinde yumurtalar bulan kadın, içinden çıkanları görünce şoke oldu
HABERİN DEVAMI
29
29|88
Minik yumurtalar günler sonra çatlamaya başlayınca gerçek ortaya çıktı.
30
30|88
İşte yumurtaların içinden çıkanlar...
31
31|88
Yumurtaların bir kertenkeleye ait olduğu ortaya çıktı!
32
32|88
BÖYLESİNİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİNİZ!
Bir reddit kullanıcısı, deniz kenarında ilginç bir canlıya rastladı.
HABERİN DEVAMI
33
33|88
Yumuşakça sınıfına ait bu canlının fotoğraflarını hesabından paylaştı.
34
34|88
35
35|88
36
36|88
HABERİN DEVAMI
37
37|88
Duvarından gelen seslerden şikayet eden adam çözüm aramaya başladı.
38
38|88
Gerekli mercilerle iletişime geçti.
39
39|88
Gelen ekipler duvarı delmek için gerekli kıyafetleri giydiler.
40
40|88
Bakın o duvarın içinden neler çıktı...
HABERİN DEVAMI
41
41|88
42
42|88
43
43|88
44
44|88
HABERİN DEVAMI
45
45|88
46
46|88
47
47|88
48
48|88
HABERİN DEVAMI
49
49|88
50
50|88
51
51|88
52
52|88
HABERİN DEVAMI
53
53|88
54
54|88
55
55|88
56
56|88
Onu bulduklarında sıradan bir toprak parçası sandılar ama gerçeği görünce inanamadılar. Topraklar temizlenince içinden bakın ne çıktı.
HABERİN DEVAMI
57
57|88
58
58|88
59
59|88
60
60|88
BAHÇE DUVARINDAN ÇIKAN YILAN ŞOK ETTİ
Hindistan'da bir evin bahçe duvarından çıkan yılan, ev sahibini şoke etti.
HABERİN DEVAMI
61
61|88
Duvarda bulunan ufak bir delikten içeriye sızan ve duvarı yuvası gibi kullanan yılan çıkmamakta direnince, ev sahibi duvarı kısmen yıkmakta buldu.
62
62|88
63
63|88
64
64|88
HABERİN DEVAMI
65
65|88
66
66|88
67
67|88
68
68|88
HABERİN DEVAMI
69
69|88
70
70|88
71
71|88
72
72|88
HABERİN DEVAMI
73
73|88
74
74|88
İlginç deliğin fotoğrafını çekerek sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
75
75|88
Yeterli beğeni gelmesi durumunda parmağını deliğe sokacağını söyledi ve büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu.
76
76|88
İşte o anlar...
HABERİN DEVAMI
77
77|88
Deliğin içinden bilimsel adı Atracinae olan ölümcül zehre sahip bir örümcek çıktı.
78
78|88
Neyse ki adam parmağını delikten zamanında çektiği için büyük bir tehlike atlattı.
79
79|88
Türkçesi üç tünel ağlı örümcek olan geçen tür, en zehirli örümceklerin arasında bulunuyor.
80
80|88
TUVALETİN KAPAĞINI AÇINCA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Bir insanın tuvalette tuhaf bir şey ile karşılaşması sonucu polisi araması her zaman karşılaşılacak bir durum değil.
HABERİN DEVAMI
81
81|88
ABD'de bir kadın, tuvalette çıkan canlı için polisi arayan nadir isimlerden...
82
82|88
Tuvaletin kapağını kaldırdığında dev bir iguanayla karşı karşıya kalan kadın, hayatının şokunu yaşadı.
83
83|88
İşte yaklaşık bir metre boyunda olan dev iguanadan görüntüler...