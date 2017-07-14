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KÜLTÜR-SANAT

Başınıza gelmesini istemeyeceğiniz anlar

21 Şubat 2017 Salı, 09:32:25

İşte başınıza gelmesini istemeyeceğiniz en sıra dışı anlar...

  • 1 Başınıza gelmesini istemeyeceğiniz anlar
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    Bazı olaylar vardır ki gerçekten karşılaşmak istemezsiniz. Mesela, anahtarınızın düştüğü yerde yılan olması ya da arabanızın örümceklerle kaplanması gibi... İşte başınıza gelmesini istemeyeceğiniz en sıra dışı anlar...

  • 2 Başınıza gelmesini istemeyeceğiniz anlar
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  • 5 Başınıza gelmesini istemeyeceğiniz anlar
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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 6
  • Misafir
    Misafir 09 Temmuz 2017 Pazar 14:18
    Şampiyon Fener
  • Misafir
    Misafir 07 Mayıs 2017 Pazar 21:40
    Dursun Özbek istifa. Aziz yıldırım istifa
  • Misafir
    Misafir 03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:11
    Dursun Özbek İSTİFAAA
  • Misafir
    Misafir 02 Mayıs 2017 Salı 13:25
    Aziz yıldırım istifa
  • Misafir
    Misafir 28 Mart 2017 Salı 15:15
    dursun özbek istifa
  • Misafir
    Misafir 06 Nisan 2017 Perşembe 08:22
    yorum harika
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