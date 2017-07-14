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Bazı olaylar vardır ki gerçekten karşılaşmak istemezsiniz. Mesela, anahtarınızın düştüğü yerde yılan olması ya da arabanızın örümceklerle kaplanması gibi... İşte başınıza gelmesini istemeyeceğiniz en sıra dışı anlar...