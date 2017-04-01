Dorantes: Bu konser ev partisi gibi olacak

Tutkulu, kıvrak ve klasik... Lebrijalı piyanist ve besteci David Peña Dorantes’in müziğini böyle tarif ediyor sevenleri. Haksız da sayılmazlar, kendisi flamenko ile cazı buluşturuyor ve ortaya şahane parçalar çıkarıyor. Ve şimdi bu usta ismi canlı canlı dinleyebileceğiz. Dorantes, 5 Nisan’da Taksim Trio ile sahneye çıkacak. Öncesinde HT Cumartesi'den Ece Ulusum'un sorularını yanıtladı.

İstanbul’da heyecanla bekleniyorsunuz. Konserde neler olacak, gelenleri neler bekliyor?

İstanbul’da olmayı çok istiyorum. Özel bir konser olacak, saf bir enerji ortaya çıkacak. Dinleyiciler, görünüşteki farklılıklara rağmen tüm kültürlerin aynı olduğunu görecek. Onlardan titreşimleri, gülmeleri, ağlamaları tüm duyguları hissetmelerini istiyoruz. Çingene ailemin evinde verilen partilerde müzik topluluğunu dinleyip katılmak olağandı. Bir grup anlayışı oluşana dek müzikle yakınlaşırdık. Özel anlardı. Biz böyle büyüdük ve kendimizi böyle besliyoruz. Bu konser de bir ev partisi gibi olacak, bu anı yaşamak ve hissetmek için müzikseverleri davet ediyoruz.

Serranito ile yaptığım röportajda bana “Bazen öyle bir tutku taşıyor ki içimden gitarımı kırasım geliyor. Flamenko işte böyle bir şey” demişti. Sizde de böyle anlar oluyor mu?

Flamenko çok özel bir müzik. Sadece müzik değil, hatıralarınız ve mutlu anlarınızın bir duygu karışımı ve tüm bunların yanı sıra o anlarla bir iletişim biçimi. Hatırlarım, şarkı söylerken anneannem ağlardı, babam mutluluğunu gitarla kutlardı veya amcamlar birisini onurlandırmak için dans ederdi. Şimdi piyanomun başına geçtiğimde, kalbimdeki müzik akmaya başladığında bu anılar aklıma geliyor. Hepsi ruhumla karışıyor ve yoğunlaşıyorum. Elbette böyle zamanlarda kendimi kontrol etmek de güç oluyor. Serranito haklı olabilir!

Bir röportajınızda Akdeniz’in size ilham verdiğini söylemişsiniz. Herkesin kafasında bir Akdeniz algısı vardır, sizinki nasıl?

Batı kültürü, İslam kültürü, Bizans kültürü .... Akdeniz, otantik bir kültür senaryosu. Şüphesiz çok ilham verici. Çingeneler için Akdeniz, annemiz, kökenimiz ve geldiğimiz yerin çapası. Akdeniz, geçmişimiz ve günümüzdür. Ve Taksim Trio’yu bulmak aslında kimliğimi bulmamın da bir parçası.

Bir de melez ırkların gelecekte daha baskın olabileceğini söylemişsiniz. Müzikte de aynı varsayımınız geçerli mi?

Tabii ki! Elimizde olan en büyük zenginlik müziktir. Tarih boyunca, insanlar iletişim kurdukları kültürlerden etkileniyor ve sonuçta çok ilginç bir gelişme ortaya çıktı. Çingeneler de kültürel olarak çok farklı değildir. Sadece müziğimiz yerleştiğimiz yere bağlı olarak farklı, Flamenko’ya sahibiz. Bu müzik de çevresel etkileşimi olmadan mümkün olmazdı. Çok kültürlü toplumda yaşıyoruz, etrafınıza bir bakın!

Taksim Trio ile sahne alacaksınız. Sizce bir araya gelince nasıl bir potansiyel ortaya çıkacak?

Taksim’le birlikte çaldığımızdan beri yaşadığım şey kesinlikle alışılmadık bir şey! İki kültür birbirine karışmaya başladığında her şeyin aynı ifade, aynı kök, aynı konuşmaya sahip olduğunu bilirsiniz, diller farklı olsa bile hepsini anlarsınız. En önemlisi de aynı sezgi... Bu buluşmalarla gelişen potansiyel; yaratıcı, etkileyici, estetik. Bence müzik, yaratılışında yer alan müzisyenlerin bir yansıması. Ve elbette, değeri kendi dışına yayılır, insanlar üzerinde bir etki bırakır.