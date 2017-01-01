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KÜLTÜR-SANAT

Rakamlarla dünya rehberi

02 Nisan 2017 Pazar, 07:29:05

En çok gazete okunan ülke hangisi? Turistlerin 1 numarası hangi ülke? Dünyayı gezerken en çok hangi ülke vatandaşı para harcıyor?

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    En çok gazete okunan ülke hangisi? Turistlerin 1 numarası hangi ülke? Dünyayı gezerken en çok hangi ülke vatandaşı para harcıyor? Bunun gibi birçok sorunun yanıtı The Economist’in hazırladığı 'Rakamlarla Dünya Cep Rehberi’ kitabında. Gazete Habertürk'ten Mehmet Emin Demirezen ve Can Bayrak'ın haberine göre 184 ülkenin yer aldığı araştırmada birbirinden ilginç veriler var

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