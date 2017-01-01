Rakamlarla dünya rehberi

02 Nisan 2017 Pazar, 07:29:05 | Güncelleme: 08:31:27
En çok gazete okunan ülke hangisi? Turistlerin 1 numarası hangi ülke? Dünyayı gezerken en çok hangi ülke vatandaşı para harcıyor?
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En çok gazete okunan ülke hangisi? Turistlerin 1 numarası hangi ülke? Dünyayı gezerken en çok hangi ülke vatandaşı para harcıyor? Bunun gibi birçok sorunun yanıtı The Economist’in hazırladığı 'Rakamlarla Dünya Cep Rehberi’ kitabında. Gazete Habertürk'ten Mehmet Emin Demirezen ve Can Bayrak'ın haberine göre 184 ülkenin yer aldığı araştırmada birbirinden ilginç veriler var
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SANAT VE EĞLENCE
Amerika’da her yıl dijital stream’lar da dahil olmak üzere 4.5 milyar dolarlık müzik alışverişi yapılıyor.
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İngiltere’de yılda 1 milyon kişiye düşen yeni kitap sayısı 3.470. Bu sayıyla İngiltere dünyanın zirvesinde. Türkiye’deyse her 1 milyon kişiye 670 yeni kitap düşüyor. Türkiye listenin 20’nci sırasında.
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Lüksemburg en çok gazete okuyan ülke. Burada her bin kişiye 709 günlük gazete düşüyor. İçerik olarak da en çok dış basından yararlanıyor.
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Amerika Nobel Ödülü’nün dağıtıldığı 1901 yılından bu yana 19O’ı aşkın Nobel Ödülü kazandı. Onu 99 ödülle İngiltere takip ediyor. Türkiye’nin Nobel skoruysa 2
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Sinemada en çok seyirci sayısına ulaşan ülke, eğlenceli dansları ve rengârenk kostüm leriyle Bollywood yani Hindistan. Hindistan’da yılda ortalama 2 milyar kişi sinema salonuna gidiyor.
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ULAŞIM
Dünyanın kişi başına en çok otomobile sahip ülkesi Porto Riko. Her bin Porto Rikolu başına 805 araba düşüyor. Dünyanın en fakir ülkelerinden olan Etiyopya ve Sudan’daysa bu oran yalnızca 1.
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Japonya’da km başına 628 araç düşüyor.
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Dünyadanın en yoğun beş limanından üçü Çin’de. Bunlar: Şanghay, Shenzhen ve Ningbo-Zhoushan limanları.
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Amerika 6.650.000 km ile dünyanın en uzun ulaşım ağına sahip. Bunu 5.411.000 km ile Hindistan ve 4.420.000 km ile Çin takip ediyor. Türkiye ise 392.000 km ile 18’inci.
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TURİZM
Fransa’ya her yıl ortalama 83 milyonu aşkın turist geliyor. Bu da Fransa’yı dünyanın en çok gezilen ülkesi konumuna getiriyor. Türkiye ise yıllık 40 milyon turist sayısıyla en çok turist gelen ülkeler arasında 6’ncı sırada.
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Dünya turizminden en fazla gelir elde eden ülkeyse Amerika. Ülke yıllık 177 milyar dolar turizm gelirine sahip. Bunun yanında en çok turist ağırlayan Fransa ise 55 milyar dolar ile 4’üncü sırada. Türkiye ise en fazla turizm geliri elde eden ülkeler sıralamasında 30 milyar dolara yakın hasılatıyla 12’nci sırada.
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Dünyanın en eli açık turistleri olan Çinliler gezdikleri ülkelerde yıllık ortalama 165 milyar dolar harcama yapıyor.
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GÖÇMEN
Son yıllarda göçmenlere karşı bir tavır oluşsa da Amerika 46.6 milyon ile dünyanın en büyük göçmen nüfusuna sahip. En yakın takipçisi Almanya’nın ise 12 milyon. Türkiye ise 3 milyonu aşkın göçme nüfusla sıralamada 19’uncu sırada.
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Son zamanlarda yaşanan savaşlar sonrasında Türkiye 3.5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye, dünyada en çok mülteci nüfusuna sahip ülke. Türkiye’yi 1.6 milyon kişiyle Pakistan takip ediyor.
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İnsan hayatı boyunca bir şeye emek verince karşılığını almak ister, bir yerde alamıyorsa da alacağı yerde yaşamak ister. Bunun için de dünyada en çok beyin göçü veren ülkelerin başında Nikola Tesla’nın da ülkesi Sırbistan yer alıyor. Sırbistan’ı, Moldova takip ediyor.
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En düşük beyin göçü veren ülkeler ise İsviçre, Katar ve ABD.
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EVLİLİK
Katar dünyada en düşük evlenme oranına sahip. Ülkede her bin kişiye düşen evlilik sayısı 1.8. En yüksek evlenme oranına sahip ülkeyse Tacikistan. Her bin kişiye düşen evlilik sayısı 12.
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PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Surinam’ın yüzde 98’inden fazlası ormandır.
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İngiltere, müzik indirmede kişi başına 23 dolardan fazla harcama yaparak dünyada kişi başına en çok harcamanın yapıldığı ülke.
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Euro bölgesi en büyük ürün ihracatçısı olup, onu Amerika ve Çin izliyor.
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Katar’da her 129 kişiye bir doktor düşmekte iken, Liberya’da bu sayı 71.429 kişide bir.
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Dünyada en çok uzay araştırmalarını yapan ülkeler: Rusya, ABD ve Çin.
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EN GENÇ NUFÜS
Nijer’in nüfusunun yüzde 60’ından fazlası 20 yaşın altında.
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Türkiye gıda yetersizliğinde dünyada kişi başına ihtiyaç duyulan günlük ortalama kilokalori sıralamasında 1 kilokalori ile en düşük açıkla listenin başını çekiyor.En yüksek açık ise 510 kilokaloriyle Haiti’de.
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EN AZ İNSAN NEREDE?
1.5 kilometrekareye 4 kişi düşen Moğolistan dünya üzerinde insan yoğunluğunun en düşük olduğu ülke.
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SULARIN ALTINDA KALMASI EN OLASI ÜLKE
Küresel ısınma sonucunda suların yükselmesi sebebiyle en çok korkuya kapılması gereken ülke hiç şüphesiz ki Maldivler. Deniz seviyesinden sadece 1.8 metre yüksekte olmasından dolayı Maldiv halkı dünya üzerindeki en alçakta yerleşim kurmuş halk.
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EN ŞİŞMAN NUFÜS
Nüfusunun yüzde 95'inin aşırı kilolu olması sebebiyle, küçük bir ada ülkesi olan Nauru dünyanın en şişman ülkesi.
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PARMAKLIKLAR ARKASINDA EN FAZLA SAYIDA İNSAN BULUNAN ÜLKE
Konu insanlarını hapsetmeye gelince de, Amerika bu konuda birinciliği kimseye bırakmıyor. Parmaklıklar arkasında bulunan 2.2 milyon kişi, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 0.4'ünü temsil etse de, dünyada hapishanelerde yatan toplam insan sayısının yüzde 25'ine denk geliyor. 1 milyon 650 bin insan ile Çin ikinci sırayı alırken onları 650 bin ile Rusya takip ediyor.
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EN ÇOK DİLİN KONUŞULDUĞU ÜLKE
İngilizce resmi dil olsa dahi, Papua Yeni Gine nüfusun sadece yüzde 2'si İngilizce konuşuyor. Dünyada en çok dilin konuşulduğu ülke Papua Yeni Gine'de 820'nin üzerinde dil konuşulmaktadır ki bu dünyadaki toplam dillerin yüzde 12’sine denk gelmekte.
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KADINLARIN PARLAMENTODA EN ÇOK YER ALDIĞI ÜLKE
Siyasette kadınların ağırlıkta olduğu ülkeler de yok değil. Parlamentodaki yüzde 63.8 kadın oranıyla Ruanda dünyanın zirvesinde yer alıyor. Bunu yüzde 53.1 ile Bolivya ve yüzde 48.9 ile Küba takip ediyor.