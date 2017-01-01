Rakamlarla dünya rehberi

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Dünya turizminden en fazla gelir elde eden ülkeyse Amerika. Ülke yıllık 177 milyar dolar turizm gelirine sahip. Bunun yanında en çok turist ağırlayan Fransa ise 55 milyar dolar ile 4’üncü sırada. Türkiye ise en fazla turizm geliri elde eden ülkeler sıralamasında 30 milyar dolara yakın hasılatıyla 12’nci sırada.