İstanbul'da konser, etkinlikler, eğlenceye dair plan yapmak isteyenler için 1-7 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek sanat etkinliklerini listeledik. İşte İstanbul eğlence mekanlarının nabzı...

01.04.2017 Kültür-Sanat Etkinlikleri

■ Rock müzikseverler Monster Energy Presents: Rock Off Yerli’de bir araya gelecek. 16.00’da Volkswagen Arena’da başlayacak konserlerde MFÖ & Şebnem Ferah hayranlarıyla buluşacak. Onlardan önceyse Evrencan Gündüz ve Yavuzcan Çetin performans sergileyecek.

■ Saykodelik trip-hop grubu Buttering Trio ile Etiyopya’nın caz ve soul müziğinin gözde vokalisti Ester Rada 22.30’dan sonra Salon İKSV’de. Gece Rain Lab ile başlayacak.

■ Nil Karaibrahimgil, şarkılarını saat 21.00 itibarıyla Bostancı Gösteri Merkezi’nde seslendirecek.

■ Caz müziğin efsane isimlerinden Mulatu Astatke, 21.30’dan sonra Babylon’da olacak. Midnight Session sahnesinin konuğuysa doğunun enstrümanlarını, modern elektronik altyapılarıyla buluşturan Nusaibin...

■ Sahnelerin aranan ikilisi Ümit Besen ile Pamela, IF Performance Hall Ataşehir’de.

■ TİM Show Center sahnesi saat 21.00’den sonra Sibel Can’ı ağırlayacak.

■ Toros Can piyano resitali, 18.00’de Arsu Sahne’de dinlenebilecek.

■ Tuğba Yurt, Trump Cadde’de saat 18.30’da başlayacak konserde sevenlerinin karşısına çıkacak.

■ Yaşar, sevilen şarkılarıyla saat 21.30’da Beyrut Performance sahnesinde.

■ Zerrin Özer, hayranlarıyla 22.00’de Dorock XL’ta buluşacak.

■ Hayal Kahvesi Atakent 22.30 itibarıyla Adamlar’ı ağırlayacak.

■ Türk Halk Müziği’nin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde huzurlarda olacak.

■ Bülent Ortaçgil ve Hüsnü Arkan, 22.00 itibarıyla IF Performance Beşiktaş’ta aynı sahneyi paylaşacaklar.

■ Sahnelerin başarılı ismi Zeliha Sunal, The Green Park Hotel Park Sahne’de müzikseverleri eğlenceye davet ediyor.

■ Fettah Can, Fizy Kış Konserleri kapsamında 21.00’de Mall of İstanbul MOİ Sahne’de olacak.

■ Alternatif müziğin başarılı ismi Pinhani, KadıköySahne’de bir konser verecek.

■ Blues ve caz tınılarıyla dolu bir gece 22.30’dan sonra sahneye çıkacak Can Gox ile Beyoğlu Hayal Kahvesi’nde...

■ Burn’ün Support Your Locals etkinlikleri kapsamında Aksak-Pineapple Pop, Klein’da DJ kabinine geçecek.

■ Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu, 20.00’de Haliç Kongre Merkezi Eyüp Salonu’nda bir konser verecek.

■ Kendine has konseptleriyle tanınan sanat kolektifi Biriken, ilgi çeken etkinliklerine Biriken Party ile Kadıköy Arkaoda’da devam ediyor... Etkinlik saat 22.00’de.

02.04.2017 Kültür-Sanat Etkinlikleri

■ Fatma Turgut ile 7’den 70’e konseri, saat 17.00’de TİM Show Center’da.

■ Siemens Ev Aletleri ile Yalı’da Kahvaltı ve Caz konserlerinden bu hafta sahne Şirin Soysal Trio’nun. Konser saat 10.30’da başlayacak.

■ İstanbul’da Pazar Konserleri kapsamında Bedri Ayseli saat 14.00’te CRR Konser Salonu sahnesinde olacak.

03.04.2017 Kültür-Sanat Etkinlikleri

■ Amerikan caz standartlarının ünlü ismi Michael Feinstein, 20.30’da İş Sanat Sahnesi’nde Frank Sinatra şarkılarıyla dinleyici karşısında olacak. Sanatçıya sahnede trombon sanatçısı Aycan Teztel ile İstanbul Superband eşlik edecek.

■ Türk müziğinin usta ismi Erol Sayan’a Saygı Konseri, saat 20.00 itibarıyla CRR Konser Salonu’nda izlenebilecek. Ayşen Birgör, Faruk Onur Korsay, Nusret Yılmaz, Sadiye Erimli, Tuğçe Pala ve Yaprak Sayar konsere konuk sanatçı olarak katılacak.

04.04.2017 Kültür-Sanat Etkinlikleri

■ Alternatif rock sahnesinin popüler isimlerinden Neyse, yeni albümü Haykırmadan Anlatamam’ın ilk konseriyle saat 22.00’de Babylon’da.

■ Enstrümantalist ve söz yazarı Karsu, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında saat 21.00 itibarıyla Zorlu PSM Ana Tiyatro sahnesinde olacak.

■ Cem Karaca’ya ölümünden önce sahnede eşlik eden orkestra, Mahmut Özen’in yorumuyla Cem Karaca’nın Yol Arkadaşları konseri verecek. Etkinlik 22.00’de Dorock XL’ta.

■ Ayşe Deniz Gökçin ile İKÜ Çoksesli Korosu Rock Rock konserinde birlikte sahnede... Konser 19.00’da İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde.

■ CRR Konser Salonu, CRR 2. Akademik Bağlama Günleri’ne ev sahipliği yapacak. Program kapsamında Özge Çam, Evrim Yener, Gökhan Karakaya ve Ramazan Bağgül 17.00’de CRR’nin fuaye alanında konserler verecek. Erol Parlak ve öğrencisi Sinan Ayyıldız ise 20.00’de sahnede olacak.

05.04.2017 Kültür-Sanat Etkinlikleri

■ Brian Eno’dan Massive Attack’e geniş bir müzikal repertuvardan beslenen caz üçlüsü GoGo Penguin 21.30’dan sonra Babylon’da...

■ Beni Büyüten Şarkılar Vol.1’deki şarkılarının akustik düzenlemelerinin yanı sıra akustik cover’lara da yer vereceği Akustik Söyleşi konseriyle Hayko Cepkin, saat 20.30’de İş Sanat Kültür Merkezi sahnesinde olacak.

■ Yeni kuşağın yetenekli üç viyolonselcisi İlayda Aydın, Şule Berna Koltaş ve Selin Nardemir Genç Yetenekler konseriyle saat 20.00’de Akbank Sanat’ta.

■ Kalben, dinleyicisiyle saat 22.00’de Dorock XL sahnesinde buluşacak.

■ Ceylan Ertem, son albümünden şarkılarla 22.00’de Moda Sahnesi’nde olacak. Öncesinde akustik performansıyla Lara Di Lara dinlenecek...

■ Zorlu PSM Studio Lokalize serisi, BaBa ZuLa ile devam ediyor. 20.30’da Murat Meriç’in açacağı ev sahipliği yapacak.

■ Zorlu PSM Drama Sahnesi’nin konuğu Dorantes & Taksim Trio. Gypsies of Mediterannean konseri saat 21.00’de. ■ Wepublic Akustik Konserleri’ne Fatma Turgut ile devam ediyor. Konser saat 20.00’de ücretsiz gerçekleşecek. ■ Popüler müziğin güçlü sesi Ayşegül Aldinç, 21.00’de Jolly Joker İstanbul sahnesinde.

■ Leman Sam konseri saat 20.30 itibarıyla Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da.

■ Kurtalan Ekspres & Umut Kuzey’in konseri saat 22.30’da Ark Music&Gigs’te.

■ Selim Selçuk Orkestrası Babamın Şarkıları konserinde; Münir Nurettin Selçuk şarkılarıyla saat 20.00’de Summart Sanat Merkezi’nde dinleyiciyle buluşacak.

■ CRR Konser Salonu, CRR 2. Akademik Bağlama Günleri’nde saat 17.00’de Erhan Uslu, Tuğçe Akyıldız, Ozan Baysal ve Cem Doğan’ın fuaye alanında vereceği konserin ardından, saat 20.00’de Nida Ateş’in Ustalardan Türküler konserini ağırlayacak.

06.04.2017 Kültür-Sanat Etkinlikleri

■ Borusan Müzik Evi sahnesi dinleyicileri 21.00 itibarıyla caz müziğin usta ismi John Coltrane’e bir saygı duruşu niteliği taşıyan konserle My Love Supreme’i ağırlayacak.

■ Sertab Erener, sevilen şarkılarıyla Babylon’da dinleyici karşısına çıkacak.

■ Sema Moritz, Efsane Hanımlar konseriyle saat 22.00’de garajistanbul’da olacak.

07.04.2017 Kültür-Sanat Etkinlikleri

■ İş Sanat Kültür Merkezi sahnesinin 20.30 itibarıyla konuğu şef ve keman sanatçısı Gidon Kremer ve keman sanatçısı Clara-Jumi Kang ile Kremerata Baltica.

■ Disco folkun babası Ali Ekber Aydoğan ile Mode XL, Hey Douglas ve Farfara’dan tanıdığımız Tolga Böyük ile Eralp Güven’den oluşan Derdiyoklar, Tantana Records gecesiyle Salon’da. Öncesinde Eskiz’in performans sunacağı gece 21.00’de...

■ Suzan Kardeş & Istanbul Arabesque Project, 22.00 itibarıyla garajistanbul sahnesinde.

■ Can Bonomo, yeni albümünden şarkılarla IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde bir konser verecek.

■ Renkli sahne performansıyla Flört, 22.00’de Sanat Performance’ta.

■ İlyas Yalçıntaş konseri 21.30’dan sonra Beyrut Performance sahnesinde izlenebilecek.

■ Mabel Matiz, 22.00’den sonra Dorock XL’ta dinleyici ile buluşacak.

■ Babylon Murat Beşer ve Murat Abbas’ın seçtiği eskimeyen şarkılarla Oldies But Goldies gecesine ev sahipliği yapacak. Ayşegül Aldinç

■ Bora Öztoprak ve Emre Kınay, dinleyicileriyle IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde buluşacak.

■ Buray, sevilen şarkılarıyla 22.30’dan sonra Hayal Kahvesi Atakent’te.

■ Beyoğlu Hayal Kahvesi’nin 22.30 itibarıyla konuğu ise Bulutsuzluk Özlemi.

■ Mehmet Erdem konseri saat 22.30’da KadıköySahne’de.

■ Mall of İstanbul MOİ Sahne’nin 21.00 itibarıyla konuğu güçlü sesiyle Birsen Tezer olacak.

■ Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi sahnesi 20.30’da Erdal Erzincan ve Yılmaz Çelik konserini ağırlayacak.

■ Türkçe’den Gürcüce’ye şarkılarla Komşu Kızı grubu, 20.30’da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde sahnede olacak.