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çalınan tablolar
KÜLTÜR-SANAT

Çalınan tablolar müzede sergilenecek

Ankara’da Resim ve Heykel Müzesi’nden çalınan 102 tablodan 3’ünün daha iadesi sağlandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 10:59:58 Güncelleme: 11:06:49

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Ankara'da Resim ve Heykel Müzesi'nden çalışan tablolardan bazılarının iadesi yapıldı. Bir galeri sahibinin iade ettiği tablolar, Mehmet Ali Laga’nın peyzaj, İbrahim Çallı ve Nazmi Ziya Güran’ın manzara eserlerinden oluşuyor. Müzeden toplam 102 tablonun çalındığını, bunlardan 63’ünün daha önce bulunduğunu belirten yetkililer, son 3 tabloyla birlikte bulunan eser sayısının 66’ya ulaştığını söyledi. Yuvaya dönen eserler önümüzdeki günlerde Resim Heykel Müzesi’nde sergilenmeye başlanacak. Bu tablolar, İbrahim Çallı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Feyhaman Duran, Mehmet Ali Laga, Hüseyin Zekai Paşa, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, Sami Yetik, Hasan Vecih Bereketoğlu, Namık İsmail, Şevket Dağ, Hasan Tahsin, Halil Paşa, Şeref Akdik, Şefik Bursalı, Arif Kaptan, Ruhi, İsmail Hakkı, Refik Epikman, Ali Avni Çelebi, Süleyman Seyit, Nazmi Ziya Güran’ın eserlerinden oluşuyor.

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