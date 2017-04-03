Fi’nin 50 tonu

HT Magazin'de Mustafa Doğan'ın kaleme aldığı yazıya göre, ‘Grinin 50 Tonu’ tadındaki hikâyesiyle, kadrosuyla, rejisiyle, kurgusuyla, müzikleriyle ve tabii ki 60 dakikalık süresiyle sizi ilk sahneden itibaren içine alan bir iş çıkmış ortaya. ‘Masum’ ve bu alanda referans olan Netflix dizilerinin lezzetinde. Dizinin esas adamı Ozan Güven, kariyerinin rolünü yakalamış ve hakkını vermiş. Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür süper bir ikili olmuş. Her ikisi de ayrı ayrı döktürmüş.

EN ZAYIF HALKA BERRAK TÜZÜNATAÇ

Sarıkaya kariyerini müthiş yönetiyor. Bu projeyle birlikte kendini konumlandırdığı yeri perçinlediğini düşünüyorum. Dans performansına hayran kaldığımı da belirtmeliyim. Koreografisine bayıldığım dans gösterisine de öyle. ‘Tatlı Küçük Yalancılar’da yanına bir tik attığım Büşra Develi beni hiç yanıltmadı. Ayrı bir havası ve oyunculuk tarzı var. Fi’nin onun kariyerinde dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Ana kadronun zayıf halkası Berrak Tüzünataç. Arkadaşlarının üst düzey performansını ne yazık ki yakalayamamış. Ben cep telefonumdan izledim diziyi. Görüntü kalitesi açısından bir sıkıntı yaşamadım. Reklam sürelerini de reklam izlemeye idmanlı olduğumuz için makul buldum. Yalnız uygulamadan çıktığınızda kaldığınız yerden devam edememeniz çok can sıkıcı. Acilen bu konuda gerekli yazılım güncellemesi yapılmalı.

Dizide Deniz’in (Mehmet Günsür), Duru’ya (Serenay Sarıkaya) özür hediyesi olarak alıp bahçelerine diktiği limon ağacı, bana Sarıkaya’nın ilk başrolünü oynadığı dizi olan Limon Ağacı’nı anımsattı. Sanki bir gönderme var gibi geldi! Gözden kaçmayacak asıl gönderme ise Deniz’in sponsorla ilgili yorumunda sarf ettiği, “Her şeyi dandik televizyon dizisi zannediyorlar” sözleriydi. Özge Özpirinçci’nin canlandırdığı dizi oyuncusu Sıla’nın Deniz’e verdiği, “Senin gibi elit, sanatçı insanlar kalkıp dizi mi izleyecek? Onun yerine kalkıp böyle küçümser işte. Ne yaptığımı bilmeyecek kadar şuursuz biri değilim. Dizi işte, sonuçta tüketim malzemesi, bu kadar. Ama bir taraftan da ekmek parası, ne yapacaksın” cevabı da gitmesi gereken yere gitmiştir herhalde! Lafı daha fazla uzatmayayım. ‘Masum’ ve ‘Fi’ ile birlikte televizyon dünyasında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kanaatindeyim. Ekranlarımızda da benzer nitelikte işler görmek en büyük hayalim.